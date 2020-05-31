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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-31T14:09
https://ria.ru/20200531/1572249047.html
В США выявили более 24 тысяч новых случаев COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570005922_0:23:3072:1751_1036x0_80_0_0_e3913f06170d933d6befb19e638468d7.jpg
РИА Новости

В США выявили более 24 тысяч новых случаев COVID-19

14:09 31.05.2020
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© AP Photo / John MinchilloПациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке
Пациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке
© AP Photo / John Minchillo
Пациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Более 24 тысяч новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали за сутки в США, 967 человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По его информации, за последние сутки в США зарегистрировали 24 146 новых случаев заражения, днем ранее этот показатель составлял 24 266.
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Жертвами коронавируса в США за последние 24 часа стали 967 человек, накануне сообщалось о 1193 скончавшихся.
По данным университета, всего в США зарегистрировали 1 770 384 случая заражения коронавирусом и 103 781 смертельный случай. Отмечается, что выздоровели более 416 тысяч человек.
Общее число зараженных коронавирусом в мире составляет, по последним данным университета Хопкинса, 6 082 549 человек. Выздоровели в мире свыше 2,5 миллиона, более 369 тысяч человек умерли.
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