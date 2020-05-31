В США выявили более 24 тысяч новых случаев COVID-19

Пациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке. Архивное фото

Пациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке

© AP Photo / John Minchillo Пациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Более 24 тысяч новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали за сутки в Более 24 тысяч новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали за сутки в США , 967 человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса , который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По его информации, за последние сутки в США зарегистрировали 24 146 новых случаев заражения, днем ранее этот показатель составлял 24 266.

Жертвами коронавируса в США за последние 24 часа стали 967 человек, накануне сообщалось о 1193 скончавшихся.

По данным университета, всего в США зарегистрировали 1 770 384 случая заражения коронавирусом и 103 781 смертельный случай. Отмечается, что выздоровели более 416 тысяч человек.

Общее число зараженных коронавирусом в мире составляет, по последним данным университета Хопкинса, 6 082 549 человек. Выздоровели в мире свыше 2,5 миллиона, более 369 тысяч человек умерли.