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Чижов обсудил с представителем ЕС отношения России и союза
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РИА Новости

Чижов обсудил с представителем ЕС отношения России и союза

14:01 31.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПостоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 31 мая – РИА Новости, Мария Князева. Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов и заместитель генерального секретаря Европейской внешнеполитической службы по политическим вопросам Энрике Мора обсудили перспективы отношений РФ и Евросоюза, говорится в Twitter российского постпредства.
Чижов и Мора "обсудили состояние и перспективы отношений Россия–ЕС, положение дел в сфере европейской безопасности, ситуацию в Ливии и на Западных Балканах", говорится в нем.
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Ранее в выходные постпредство сообщало, что Чижов с еврокомиссаром по кризисному урегулированию Янезом Ленарчичем обсудили вопросы борьбы с распространением COVID-19, взаимодействие в сфере гражданской защиты, некоторые аспекты гуманитарной ситуации в мире.
С 1 декабря начал работать новый состав руководства Еврокомиссии - коллегии еврокомиссаров, срок ее полномочий составляет пять лет. Также в конце прошлого года сменился глава Евросовета, а год назад состоялись выборы в Европарламент.
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Чижов отмечал в декабре 2019 года, что в ходе работы нового состава руководства в институтах власти ЕС, следовательно, в ближайшие годы, может произойти "новое начало" в отношениях между Россией и Евросоюзом.
Евросоюз ввёл в 2014 году ограничительные меры в отношении РФ, среди которых есть экономические санкции, кроме того, был ограничен и политический диалог, в том числе, с тех пор не проводятся саммиты Россия-Евросоюз.
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ЕвропарламентЕвросоветВладимир ЧижовЕврокомиссияЛивияВ мире
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