Чижов обсудил с представителем ЕС отношения России и союза

БРЮССЕЛЬ, 31 мая – РИА Новости, Мария Князева. Постоянный представитель России при ЕС Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов и заместитель генерального секретаря Европейской внешнеполитической службы по политическим вопросам Энрике Мора обсудили перспективы отношений РФ и Евросоюза , говорится в Twitter российского постпредства.

Чижов и Мора "обсудили состояние и перспективы отношений Россия–ЕС, положение дел в сфере европейской безопасности, ситуацию в Ливии и на Западных Балканах", говорится в нем.

Ранее в выходные постпредство сообщало, что Чижов с еврокомиссаром по кризисному урегулированию Янезом Ленарчичем обсудили вопросы борьбы с распространением COVID-19, взаимодействие в сфере гражданской защиты, некоторые аспекты гуманитарной ситуации в мире.

С 1 декабря начал работать новый состав руководства Еврокомиссии - коллегии еврокомиссаров, срок ее полномочий составляет пять лет. Также в конце прошлого года сменился глава Евросовета , а год назад состоялись выборы в Европарламент

Чижов отмечал в декабре 2019 года, что в ходе работы нового состава руководства в институтах власти ЕС, следовательно, в ближайшие годы, может произойти "новое начало" в отношениях между Россией и Евросоюзом.