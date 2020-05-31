Чижов обсудил с представителем ЕС отношения России и союза

БРЮССЕЛЬ, 31 мая – РИА Новости, Мария Князева. Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов и заместитель генерального секретаря Европейской внешнеполитической службы по политическим вопросам Энрике Мора обсудили перспективы отношений РФ и Евросоюза, говорится в Twitter российского постпредства.
Чижов и Мора "обсудили состояние и перспективы отношений Россия–ЕС, положение дел в сфере европейской безопасности, ситуацию в Ливии и на Западных Балканах", говорится в нем.
Ранее в выходные постпредство сообщало, что Чижов с еврокомиссаром по кризисному урегулированию Янезом Ленарчичем обсудили вопросы борьбы с распространением COVID-19, взаимодействие в сфере гражданской защиты, некоторые аспекты гуманитарной ситуации в мире.
С 1 декабря начал работать новый состав руководства Еврокомиссии - коллегии еврокомиссаров, срок ее полномочий составляет пять лет. Также в конце прошлого года сменился глава Евросовета, а год назад состоялись выборы в Европарламент.
Чижов отмечал в декабре 2019 года, что в ходе работы нового состава руководства в институтах власти ЕС, следовательно, в ближайшие годы, может произойти "новое начало" в отношениях между Россией и Евросоюзом.
Евросоюз ввёл в 2014 году ограничительные меры в отношении РФ, среди которых есть экономические санкции, кроме того, был ограничен и политический диалог, в том числе, с тех пор не проводятся саммиты Россия-Евросоюз.