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2020-05-31T12:35
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В Мордовии полицейских арестовали по делу о превышении полномочий
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РИА Новости

В Мордовии полицейских арестовали по делу о превышении полномочий

12:35 31.05.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Полицейский. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 мая - РИА Новости. Двое сотрудников полиции заключены под стражу по подозрению в превышении должностных полномочий в деле о наркотиках, сообщает следственное управление СК РФ по Республике Мордовия.
По версии следствия, в 2018 году двое сотрудников органов внутренних дел из числа руководящего состава межмуниципального отдела МВД России "Ковылкинский" для завышения показателей спровоцировали мужчину приобрести наркотики, в результате чего он был осужден на длительный срок лишения свободы. Кроме того, подозреваемые получили от родственников мужчины два миллиона рублей за якобы помощь в том, чтобы его не заключали под стражу, а назначили наказание, не связанное с реальным лишением свободы.
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"По материалам оперативно-разыскной деятельности сотрудников УФСБ России по Мордовии в отношении подозреваемых в превышении должностных полномочий, совершенном с причинением тяжких последствий, возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ. Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении регионального СУСК.
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Республика МордовияСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
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