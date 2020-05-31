В Мордовии полицейских арестовали по делу о превышении полномочий

По версии следствия, в 2018 году двое сотрудников органов внутренних дел из числа руководящего состава межмуниципального отдела МВД России "Ковылкинский" для завышения показателей спровоцировали мужчину приобрести наркотики, в результате чего он был осужден на длительный срок лишения свободы. Кроме того, подозреваемые получили от родственников мужчины два миллиона рублей за якобы помощь в том, чтобы его не заключали под стражу, а назначили наказание, не связанное с реальным лишением свободы.