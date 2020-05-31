В Мордовии полицейских арестовали по делу о превышении полномочий

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 мая - РИА Новости. Двое сотрудников полиции заключены под стражу по подозрению в превышении должностных полномочий в деле о наркотиках, сообщает следственное управление СК РФ по Республике Мордовия.
По версии следствия, в 2018 году двое сотрудников органов внутренних дел из числа руководящего состава межмуниципального отдела МВД России "Ковылкинский" для завышения показателей спровоцировали мужчину приобрести наркотики, в результате чего он был осужден на длительный срок лишения свободы. Кроме того, подозреваемые получили от родственников мужчины два миллиона рублей за якобы помощь в том, чтобы его не заключали под стражу, а назначили наказание, не связанное с реальным лишением свободы.
"По материалам оперативно-разыскной деятельности сотрудников УФСБ России по Мордовии в отношении подозреваемых в превышении должностных полномочий, совершенном с причинением тяжких последствий, возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ. Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении регионального СУСК.