Синоптики рассказали, когда в Москву придет теплая летняя погода

"Первая половина недели будет очень холодной, и лишь с четверга немного потеплеет, впрочем даже к концу недели показания термометров лишь приблизятся к климатической норме. Большую часть этого времени на погоду продолжит влиять всё тот же заливший нас дождями циклон. Он будет кружить над границей Украины и Белоруссии, и лишь во второй неделе отправится на северо-запад, ослабляя свое влияние на погоду центральных областей европейской России", - рассказал Леус.