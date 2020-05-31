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2020-05-31T12:20
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Синоптики рассказали, когда в Москву придет теплая летняя погода
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РИА Новости

Синоптики рассказали, когда в Москву придет теплая летняя погода

12:20 31.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкТеплая погода в Москве
Теплая погода в Москве
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Теплая погода в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Первые дни лета в Москве будут холодными, потеплеет только во второй половине недели, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Первая половина недели будет очень холодной, и лишь с четверга немного потеплеет, впрочем даже к концу недели показания термометров лишь приблизятся к климатической норме. Большую часть этого времени на погоду продолжит влиять всё тот же заливший нас дождями циклон. Он будет кружить над границей Украины и Белоруссии, и лишь во второй неделе отправится на северо-запад, ослабляя свое влияние на погоду центральных областей европейской России", - рассказал Леус.
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По его словам, в понедельник облачно, местами кратковременные дожди, ночью 6-8 градусов тепла в Москве, 4-9 градусов тепла - по области, днём всего лишь 11-13 градусов в столице, 9-14 градусов в Подмосковье. Этот день будет самым холодным на предстоящей неделе: температура на уровне 6-7 градусов ниже нормы.
"Во вторник погода изменится мало. Облачно, ночью с прояснениями, вновь временами небольшие дожди, 6-8 градусов тепла ночью в Москве, 4-9 градусов - по области, 12-14 градусов днём в столице, 10-15 градусов в Подмосковье. В среду к берегам Москвы-реки придет небольшая порция тёплого воздуха, плюс в облаках появятся прояснения - и солнце сможет немного лучше прогреть воздушные массы. Облачная с прояснениями погода, ночью 8-10 градусов в Москве, 6-11 градусов - по области, днём 16-18 градусов в столице, 14-19 в Подмосковье", - отметил синоптик.
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По словам Леуса, в четверг облачно с прояснениями, местами небольшие дожди, ночью 10-12 градусов в Москве, 8-13 градусов в Подмосковье, днём 17-19 градусов в столице, 15-20 градусов по области. В пятницу облачно с прояснениями, днём местами небольшие дожди, ночью в Москве 9-11 градусов, 7-12 градусов в Подмосковье, днём в столице 20-22 градуса, 18-23 градусов по области.
"В субботу и воскресенье также возможны небольшие дожди, ночью 10-12 градусов, в дневные часы - 21-23 градуса", - добавил метеоролог.
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Михаил ЛеусЦентр "Фобос"МоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
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