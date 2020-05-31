В Подмосковье подтопило 15 дачных домов

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Пятнадцать дачных домов и свыше 90 приусадебных участков по уточненным данным оказались подтоплены на территории Московской области из-за сильных дождей, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе регионального главка МЧС.
Ранее сообщалось о десяти дачных домах и 83 приусадебных участках, оказавшихся подтопленными в Подмосковье.
"По состоянию на 11.30 на территории Московской области подтоплены 92 приусадебных участка, 15 дачных домов и один участок дороги", - сказал собеседник агентства.
По его словам, работы по откачке воды проводятся с помощью пожарной и инженерной техники. В частности, используются мотопомпы, вакуумные насосы, тракторы и тягачи.
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