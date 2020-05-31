В Подмосковье подтопило 15 дачных домов

Ранее сообщалось о десяти дачных домах и 83 приусадебных участках, оказавшихся подтопленными в Подмосковье.

"По состоянию на 11.30 на территории Московской области подтоплены 92 приусадебных участка, 15 дачных домов и один участок дороги", - сказал собеседник агентства.

По его словам, работы по откачке воды проводятся с помощью пожарной и инженерной техники. В частности, используются мотопомпы, вакуумные насосы, тракторы и тягачи.