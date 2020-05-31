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2020-05-31T12:14
https://ria.ru/20200531/1572245251.html
В Подмосковье подтопило 15 дачных домов
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РИА Новости

В Подмосковье подтопило 15 дачных домов

12:14 31.05.2020
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© Фото : Администрация городского округа Красногорск Московской областиСотрудники коммунальных служб в Подмосковье
Сотрудники коммунальных служб в Подмосковье
© Фото : Администрация городского округа Красногорск Московской области
Сотрудники коммунальных служб в Подмосковье. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Пятнадцать дачных домов и свыше 90 приусадебных участков по уточненным данным оказались подтоплены на территории Московской области из-за сильных дождей, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе регионального главка МЧС.
Ранее сообщалось о десяти дачных домах и 83 приусадебных участках, оказавшихся подтопленными в Подмосковье.
"По состоянию на 11.30 на территории Московской области подтоплены 92 приусадебных участка, 15 дачных домов и один участок дороги", - сказал собеседник агентства.
По его словам, работы по откачке воды проводятся с помощью пожарной и инженерной техники. В частности, используются мотопомпы, вакуумные насосы, тракторы и тягачи.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Московская область (Подмосковье)Происшествия
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