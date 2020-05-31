Более ста случаев COVID-19 выявили в якутских лабораториях за сутки

ЯКУТСК, 31 мая – РИА Новости. Свыше 100 случаев коронавируса выявили в якутских лабораториях за сутки, всего в регионе зарегистрировано 1930 инфицированных, из них 818 выздоровели, сообщает оперативный штаб при правительстве республики.
"В Якутии за сутки выявлено 111 случаев коронавируса… 91 новый случай выявлен в Якутске, 14 – в Намском районе, по 2 – в Алданском, Хангаласском, Олекминском районах. За весь период в Якутии официально зарегистрировано 1930 случаев коронавируса, 818 человек полностью выздоровели, 8 летальных исходов", - говорится в сообщении.
Оперштаб отмечает, что 17 человек находятся в тяжелом состоянии, 415 человек переносят заболевание бессимптомно и находятся на амбулаторном лечении.
Ранее указом главы региона режим повышенной готовности в Якутии из-за коронавируса был продлен до 14 июня.
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