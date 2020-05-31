Более ста случаев COVID-19 выявили в якутских лабораториях за сутки

"В Якутии за сутки выявлено 111 случаев коронавируса… 91 новый случай выявлен в Якутске, 14 – в Намском районе, по 2 – в Алданском, Хангаласском, Олекминском районах. За весь период в Якутии официально зарегистрировано 1930 случаев коронавируса, 818 человек полностью выздоровели, 8 летальных исходов", - говорится в сообщении.