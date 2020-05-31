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2020-05-31T11:22
https://ria.ru/20200531/1572243438.html
Рейтинг премьера Японии упал до минимума за два года
https://cdn21.img.ria.ru/images/155855/42/1558554208_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_585044020416f423ec7dca10e2c81fa2.jpg
РИА Новости

Рейтинг премьера Японии упал до минимума за два года

11:22 31.05.2020
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© AP Photo / Eugene HoshikoПремьер-министр Японии Синдзо Абэ
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ . Архивное фото
ТОКИО, 31 мая – РИА Новости. Уровень поддержки правительства премьер-министра Японии Синдзо Абэ впервые с мая 2018 года упал ниже 40%, свидетельствуют данные исследования, проведенного агентством Киодо.
Так, лишь 39,4% респондентов высказались в поддержку действующего правительства, что на 2,3 процентных пункта ниже по сравнению с данными начала месяца. Неодобрение выразили 45,5% респондентов.
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Кроме этого, более 81% ответчиков полагают, что меры экономической поддержки населения в связи с эпидемией коронавируса являются слишком медленными.
Другим существенным поводом для недовольства стал скандал вокруг бывшего главного прокурора Токио Хирому Курокавы. Он являлся также вторым лицом в национальной системе прокуратуры и был основным претендентом на должность главного прокурора страны. Несмотря на действовавший в стране режим чрезвычайной ситуации и призывы центрального правительства к жителям оставаться дома, Курокава дважды нарушил режим самоизоляции в мае для того, чтобы сыграть в маджонг на деньги с журналистами. Азартные игры в Японии находятся под запретом.
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Исследование Киодо проводилось по телефону с пятницы по воскресенье по всей стране. Данных о числе респондентов пока нет. Последний раз рейтинг премьера Японии, по результатам опросов агентства Киодо, падал ниже 40% в мае 2018 года на фоне скандалов вокруг возможной причастности Абэ к махинациям вокруг двух образовательных учреждений - "Моритомо Гакуэн" и "Какэ Гакуэн", а также недостаточностью объяснений, которые премьер и его администрация дает по этому поводу.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Синдзо АбэЯпонияВ мире
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