Рейтинг премьера Японии упал до минимума за два года

Так, лишь 39,4% респондентов высказались в поддержку действующего правительства, что на 2,3 процентных пункта ниже по сравнению с данными начала месяца. Неодобрение выразили 45,5% респондентов.

Исследование Киодо проводилось по телефону с пятницы по воскресенье по всей стране. Данных о числе респондентов пока нет. Последний раз рейтинг премьера Японии, по результатам опросов агентства Киодо, падал ниже 40% в мае 2018 года на фоне скандалов вокруг возможной причастности Абэ к махинациям вокруг двух образовательных учреждений - "Моритомо Гакуэн" и "Какэ Гакуэн", а также недостаточностью объяснений, которые премьер и его администрация дает по этому поводу.