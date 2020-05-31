Рейтинг премьера Японии упал до минимума за два года

ТОКИО, 31 мая – РИА Новости. Уровень поддержки правительства премьер-министра Японии Синдзо Абэ впервые с мая 2018 года упал ниже 40%, свидетельствуют данные исследования, проведенного агентством Киодо.
Так, лишь 39,4% респондентов высказались в поддержку действующего правительства, что на 2,3 процентных пункта ниже по сравнению с данными начала месяца. Неодобрение выразили 45,5% респондентов.
Кроме этого, более 81% ответчиков полагают, что меры экономической поддержки населения в связи с эпидемией коронавируса являются слишком медленными.
Другим существенным поводом для недовольства стал скандал вокруг бывшего главного прокурора Токио Хирому Курокавы. Он являлся также вторым лицом в национальной системе прокуратуры и был основным претендентом на должность главного прокурора страны. Несмотря на действовавший в стране режим чрезвычайной ситуации и призывы центрального правительства к жителям оставаться дома, Курокава дважды нарушил режим самоизоляции в мае для того, чтобы сыграть в маджонг на деньги с журналистами. Азартные игры в Японии находятся под запретом.
Опрос
Как вам на самоизоляции?
Исследование Киодо проводилось по телефону с пятницы по воскресенье по всей стране. Данных о числе респондентов пока нет. Последний раз рейтинг премьера Японии, по результатам опросов агентства Киодо, падал ниже 40% в мае 2018 года на фоне скандалов вокруг возможной причастности Абэ к махинациям вокруг двух образовательных учреждений - "Моритомо Гакуэн" и "Какэ Гакуэн", а также недостаточностью объяснений, которые премьер и его администрация дает по этому поводу.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.