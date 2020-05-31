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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-31T11:16
https://ria.ru/20200531/1572243261.html
В ВС Украины выявили 12 новых случаев коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/156067/28/1560672850_0:260:1210:941_1036x0_80_0_0_dd633c8f34c3b9d1cdc074de5e9dab39.jpg
РИА Новости

В ВС Украины выявили 12 новых случаев коронавируса

11:16 31.05.2020
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© Фото : Joint Forces OperationУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие
© Фото : Joint Forces Operation
Украинские военнослужащие. Архивное фото
КИЕВ, 31 мая - РИА Новости. Двенадцать новых случаев коронавируса COVID-19 выявили в Вооруженных силах Украины за сутки, еще один военнослужащий скончался, сообщило в воскресенье командование медицинских сил ВС Украины.
По состоянию на 10.00 мск 31 мая, в Вооруженных силах Украины коронавирусом болеют 119 человек. Всего за время пандемии выздоровели 111 человек, летальных случаев - 4.
Киев
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"За прошедшие сутки зарегистрировано 12 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - сообщило командование в Facebook.
Отмечается, что на изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 453 человека.
По последним данным минздрава, на Украине зафиксировано 23 642 случая инфицирования коронавирусом, 708 из которых стали летальными, всего выздоровели 9538 человек.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Вооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
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