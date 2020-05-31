В ВС Украины выявили 12 новых случаев коронавируса

КИЕВ, 31 мая - РИА Новости. Двенадцать новых случаев коронавируса COVID-19 выявили в Вооруженных силах Двенадцать новых случаев коронавируса COVID-19 выявили в Вооруженных силах Украины за сутки, еще один военнослужащий скончался, сообщило в воскресенье командование медицинских сил ВС Украины

По состоянию на 10.00 мск 31 мая, в Вооруженных силах Украины коронавирусом болеют 119 человек. Всего за время пандемии выздоровели 111 человек, летальных случаев - 4.

"За прошедшие сутки зарегистрировано 12 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - сообщило командование в Facebook.

Отмечается, что на изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 453 человека.

По последним данным минздрава, на Украине зафиксировано 23 642 случая инфицирования коронавирусом, 708 из которых стали летальными, всего выздоровели 9538 человек.