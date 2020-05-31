На Украине за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом

КИЕВ, 31 мая – РИА Новости. Число выявленных случаев коронавирусной инфекции на Число выявленных случаев коронавирусной инфекции на Украине за сутки выросло на 468, до 23 672, умерли еще 12 человек, выздоровели 227 человек, заявил в воскресенье на брифинге в Киеве министр здравоохранения страны Максим Степанов

"За минувшие сутки заболели 468 человека, зафиксированы 12 летальных случаев. При этом выздоровело 227 человек. За все время пандемии в Украине заболело 23 672, выздоровело 9 538 человек, а летальных случаев – 708", - заявил Степанов.

Также министр сообщил, что среди выявленных за сутки случаев 67 заболевших медработников и 12 детей, всего за все время пандемии заболело 1712 детей и 4542 медработников.

Наибольшее число заболевших за последние сутки было выявлено в Черновицкой (43 человека) и Харьковской областях (41 человек), а также в Киеве (81 человек).

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 5,8 миллиона случаев заражения, свыше 362 тысяч человек скончались.