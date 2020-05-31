Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-31T09:00
https://ria.ru/20200531/1572238882.html
В Саратовской области шесть детей заболели COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571824002_0:165:3116:1918_1036x0_80_0_0_4fbd9e571a3e70ce5060445a5188d090.jpg
РИА Новости

В Саратовской области шесть детей заболели COVID-19

09:00 31.05.2020
3157
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник в одном из отделений госпиталя COVID-19
Медицинский работник в одном из отделений госпиталя COVID-19
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Медицинский работник в одном из отделений госпиталя COVID-19. Архивное фото
САРАТОВ, 31 мая - РИА Новости. Шесть детей есть в числе новых 142 выявленных заболевших коронавирусом в Саратовской области, общее число зараженных превысило 3 тысячи, сообщил в воскресенье оперативный штаб региона по борьбе с COVID-19.
Всего в области умерли 34 пациента с коронавирусом.
Коронавирусная инфекция COVID-19 у детей: о чем говорят цифры
27 апреля, 13:45Распространение нового коронавируса
COVID-19 у детей: о чем говорят цифры
"В регионе зарегистрировано 142 лабораторно подтвержденных новых случая инфицирования… Возрастной состав заболевших: дети до 14 лет – пять; 15-17 лет - один; 18-19 лет – два; 20-29 лет – 12; 30-39 лет – 32; 40-49 лет – 26; 50-59 лет – 23; старше 60 – 41. Все пациенты находятся под наблюдением врачей", - цитирует заявление оперштаба министерство информации и печати региона.
Уточняется, что основное число случаев коронавируса - 101 - выявили в Базарно-Карабулакском районе, 19 - в Саратове, шесть - в Энгельсском, по два - в Балашовском, Балаковском, Краснокутском, Марксовском и Новобурасском районах, по одному - еще в шести муниципалитетах области.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
"Среди заболевших 105 контактных лиц, 37 - с неустановленным источником заражения. По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией - 13, с признаками ОРВИ - 45, с бессимптомным течением - 84", - говорится в сообщении.
Отмечается, что из 3078 заболевших коронавирусом в области вылечились 1158 человек, в том числе пять - за последние сутки.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
011212
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоСаратовская областьСаратов
Рекомендуем
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи
В саратовском селе выявили 101 новый случай COVID-19 в интернате
ДТП с фурой и автомобилем Лада Гранта в Саратовской области
В Саратовской области три человека погибли в ДТП с фурой
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
В Саратовской области пять детей заболели COVID-19
Семья
Российские семьи начнут получать сразу несколько выплат на детей
Американский корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами НАСА на борту во время стыковки с Межународной космической станцией. Стоп-кадр трансляции
Астронавт Бенкен рассказал об ощущениях от полета на Crew Dragon
Полицейская машина в Индианаполисе, США
В Индианаполисе один человек погиб во время беспорядков
Работа художника Ganbrood (Bas Uterwijk) по воссозданию облика Наполеона с помощью искусственного интеллекта
Искусственный интеллект воссоздал истинное лицо Наполеона
ПЦР лаборатория и главный корпус Второй Инфекционной клиническая больницы г. Москвы, находящейся в районе Соколиная гора
В Москве 217 пациентов лечатся от COVID-19 в инфекционной больнице №2
Николай Азаров
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков рассказал о своих симптомах COVID-19
Тестирование на коронавирус
В Канаде число заболевших COVID-19 превысило 90 тысяч
Испытания украинской крылатой ракеты Нептун
На Украине объявили об успешном испытании ракет "Нептун"
Медицинские работники
В Саратовской области двое детей заболели COVID-19
Сотрудница автосалона
В России расширили программу льготного автокредитования
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев ответил на шутку Илона Маска про батут
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:56Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
05:55Госдуму просят отменить документ об осуждении пакта Молотова-Риббентропа
05:51В ГД предложили разрешить сразу пересдавать профильные ЕГЭ
05:48У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3
05:45Вулкан Ключевской выбросил столб пепла на 5,5 километра
05:42В Миннеаполисе протестующие третий день подряд нарушают комендантский час
05:39Театры и музеи подготовили онлайн-программы ко Дню защиты детей
05:32В "Авито" отметили рост спроса на диваны во время самоизоляции
05:28Эксперт: Россия сыграет особую роль для экономики мира после пандемии
05:26В Вашингтоне несколько зданий загорелись в ходе протестов у Белого дома
05:24В ГД предложили организовать лагеря для подростков по цене МРОТ
05:20Эксперт рассказала, как правильно контролировать карманные деньги у детей
05:17Российские регионы готовятся к открытию туристического сезона
05:14Франция назвала основные приоритеты своего председательства в Совбезе ООН
05:10Суд оценит законность продления ареста экс-полицейским по "делу Голунова"
05:09"Вот уроды": Попов раскритиковал Human Rights Watch за отношение к России
05:06Полиция применила светошумовые гранаты против демонстрантов у Белого дома
05:02В Москве открываются пять ранее закрытых вестибюлей станций метро
05:00В Москве откроются непродовольственные магазины
04:58В Вашингтоне полиция применила слезоточивый газ против протестующих
Лента новостейМолния