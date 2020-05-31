В Саратовской области шесть детей заболели COVID-19

Медицинский работник в одном из отделений госпиталя COVID-19. Архивное фото

Медицинский работник в одном из отделений госпиталя COVID-19

САРАТОВ, 31 мая - РИА Новости. Шесть детей есть в числе новых 142 выявленных заболевших коронавирусом в Шесть детей есть в числе новых 142 выявленных заболевших коронавирусом в Саратовской области , общее число зараженных превысило 3 тысячи, сообщил в воскресенье оперативный штаб региона по борьбе с COVID-19.

Всего в области умерли 34 пациента с коронавирусом.

"В регионе зарегистрировано 142 лабораторно подтвержденных новых случая инфицирования… Возрастной состав заболевших: дети до 14 лет – пять; 15-17 лет - один; 18-19 лет – два; 20-29 лет – 12; 30-39 лет – 32; 40-49 лет – 26; 50-59 лет – 23; старше 60 – 41. Все пациенты находятся под наблюдением врачей", - цитирует заявление оперштаба министерство информации и печати региона.

Уточняется, что основное число случаев коронавируса - 101 - выявили в Базарно-Карабулакском районе, 19 - в Саратове , шесть - в Энгельсском, по два - в Балашовском, Балаковском, Краснокутском, Марксовском и Новобурасском районах, по одному - еще в шести муниципалитетах области.

"Среди заболевших 105 контактных лиц, 37 - с неустановленным источником заражения. По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией - 13, с признаками ОРВИ - 45, с бессимптомным течением - 84", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из 3078 заболевших коронавирусом в области вылечились 1158 человек, в том числе пять - за последние сутки.