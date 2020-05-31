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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-31T08:27
https://ria.ru/20200531/1572238376.html
В Канаде число заболевших COVID-19 превысило 90 тысяч
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568904685_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_2b7607cd83503b91669f4b00c05a7385.jpg
РИА Новости

В Канаде число заболевших COVID-19 превысило 90 тысяч

08:27 31.05.2020
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© AP Photo / John MinchilloТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© AP Photo / John Minchillo
Тестирование на коронавирус. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Канаде превысило 90 тысяч, скончались свыше семи тысяч человек, сообщает министерство здравоохранения страны.
За минувшие сутки было зафиксировано 772 новых случая заражения коронавирусом, общее число заражений достигло 90 190. Количество летальных исходов за сутки увеличилось на 94 и достигло 7073, уточняет ведомство. Наибольшее число зараженных зафиксировано в провинциях Квебек (50 651) и Онтарио (27 533).
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 5,8 миллиона случаев заражения, свыше 362 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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