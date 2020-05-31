ЛНР вторые сутки не фиксирует обстрелов со стороны силовиков

ЛУГАНСК, 31 мая - РИА Новости. Украинские силовики вторые сутки не открывают огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили в воскресенье РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, 29 мая украинские силовики не нарушали режим тишины.
"За 30 мая со стороны вооруженных формирований Украины обстрелов не зафиксировано", - сказал собеседник агентства.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения