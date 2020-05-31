В Китае за сутки выявили пять новых случаев COVID-19

С 1 апреля власти страны начали публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлены три таких случая, из них один — ввозной. За минувшие сутки из карантина выпустили десять человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 389 бессимптомных носителей, однако не известно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.