В Китае за сутки выявили пять новых случаев COVID-19

ПЕКИН, 31 мая — РИА Новости. Китай за минувшие сутки зарегистрировал два новых случая заражения коронавирусом и выявил трех бессимптомных носителей, выздоровели два пациента, летальных исходов нет, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.
Уточняется, что оба новых случая — ввозные, зарегистрированы в провинции Шаньдун.
Всего за время эпидемии в материковом Китае было выявлено 83 001 случай заражения коронавирусной инфекцией, 78 304 человека выздоровели, 63 пациента с COVID-19 остаются в больницах, 4634 умерли. Ввозных случаев — 1740, выздоровели 1692 человека.
С 1 апреля власти страны начали публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлены три таких случая, из них один — ввозной. За минувшие сутки из карантина выпустили десять человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 389 бессимптомных носителей, однако не известно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.