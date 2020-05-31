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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-31T09:44
https://ria.ru/20200531/1572236798.html
В Китае за сутки выявили пять новых случаев COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571631215_0:308:3072:2036_1036x0_80_0_0_7c9dbbea69c20146ff34d8ddc4b4ec52.jpg
РИА Новости

В Китае за сутки выявили пять новых случаев COVID-19

05:53 31.05.2020 (обновлено: 09:44 31.05.2020)
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© AP Photo / Yan Linyun/Медицинские работники проходят дезинфекцию в провинции Цзилинь, Китай
Медицинские работники проходят дезинфекцию в провинции Цзилинь, Китай
© AP Photo / Yan Linyun/
Медицинские работники проходят дезинфекцию в провинции Цзилинь, Китай
ПЕКИН, 31 мая — РИА Новости. Китай за минувшие сутки зарегистрировал два новых случая заражения коронавирусом и выявил трех бессимптомных носителей, выздоровели два пациента, летальных исходов нет, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.
Уточняется, что оба новых случая — ввозные, зарегистрированы в провинции Шаньдун.
Всего за время эпидемии в материковом Китае было выявлено 83 001 случай заражения коронавирусной инфекцией, 78 304 человека выздоровели, 63 пациента с COVID-19 остаются в больницах, 4634 умерли. Ввозных случаев — 1740, выздоровели 1692 человека.
С 1 апреля власти страны начали публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлены три таких случая, из них один — ввозной. За минувшие сутки из карантина выпустили десять человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 389 бессимптомных носителей, однако не известно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.
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Отдельно в Гонконге за все время эпидемии были выявлены 1082 случая заражения (четыре человека скончались, 1036 выздоровели), в Макао выявили 45 случаев (все 45 человек уже выписаны), на Тайване заразились 442 человека (семь скончались, 421 вылечился).
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ХубэйТайваньКитайУханьВ мире
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