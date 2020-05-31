Синоптик предупредила о резком потеплении в Москве на следующей неделе

"Все расчеты показывают, что начиная с субботы температура в столичном регионе будет резко повышаться. Может быть, мы дождемся настоящего летнего тепла, дневной температуры +20…+25 градусов Цельсия", — сказала Позднякова.

Ночь на первое число будет еще довольно теплой: +6…+8 в Москве и +4…+9 в области. Дневная температура в понедельник +13…+14. Во вторник существенных осадков уже не ожидается, ночь останется такой же, как и в понедельник. А вот дневная температура ожидается на градус выше, +14…+15. В среду и четверг возможны кратковременные дожди. Температура в ночные часы +4…+9, а дневная +15…+17", — пояснила синоптик.