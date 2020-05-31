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2020-05-31T05:34
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Синоптик предупредила о резком потеплении в Москве на следующей неделе
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РИА Новости

Синоптик предупредила о резком потеплении в Москве на следующей неделе

05:34 31.05.2020
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© РИА Новости / Владимир АстапковичЛето в Москве
Лето в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Лето в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Расчеты синоптиков показывают, что с первой субботы июня должно начаться резкое повышение температуры в Москве, заявила главный специалист метеобюро столицы Татьяна Позднякова в беседе с RT.
"Все расчеты показывают, что начиная с субботы температура в столичном регионе будет резко повышаться. Может быть, мы дождемся настоящего летнего тепла, дневной температуры +20…+25 градусов Цельсия", — сказала Позднякова.
Однако, напомнила она, из-за холодного атмосферного фронта первые дни лета температура будет "чуть ниже климатической нормы".
Ночь на первое число будет еще довольно теплой: +6…+8 в Москве и +4…+9 в области. Дневная температура в понедельник +13…+14. Во вторник существенных осадков уже не ожидается, ночь останется такой же, как и в понедельник. А вот дневная температура ожидается на градус выше, +14…+15. В среду и четверг возможны кратковременные дожди. Температура в ночные часы +4…+9, а дневная +15…+17", — пояснила синоптик.
Женщина с зонтом в Москве
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РоссияТатьяна ПоздняковаПогодаМоскваОбщество
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