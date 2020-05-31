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Распространение нового коронавируса
2020-05-31T05:17
https://ria.ru/20200531/1572236637.html
В Руанде зафиксировали первый случай смерти пациента с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569823686_0:281:3053:1998_1036x0_80_0_0_f5e214f208b32924a0af3d10941d8af9.jpg
РИА Новости

В Руанде зафиксировали первый случай смерти пациента с коронавирусом

05:17 31.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкВрач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Первый случай смерти пациента, заразившегося коронавирусом нового типа, зафиксирован в Руанде, сообщает министерство здравоохранения страны.
По данным министерства здравоохранения, всего с начала эпидемии в стране зафиксировали 359 случаев заражения коронавирусом.
По меньшей мере 250 человек выздоровели. Как сообщает минздрав, медики в Руанде провели почти 67 тысяч тестов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 5,8 миллиона случаев заражения, свыше 362 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РуандаВ мире
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