В Руанде зафиксировали первый случай смерти пациента с коронавирусом

По данным министерства здравоохранения, всего с начала эпидемии в стране зафиксировали 359 случаев заражения коронавирусом.

По меньшей мере 250 человек выздоровели. Как сообщает минздрав, медики в Руанде провели почти 67 тысяч тестов.