В Руанде зафиксировали первый случай смерти пациента с коронавирусом

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Первый случай смерти пациента, заразившегося коронавирусом нового типа, зафиксирован в Руанде, сообщает министерство здравоохранения страны.
По данным министерства здравоохранения, всего с начала эпидемии в стране зафиксировали 359 случаев заражения коронавирусом.
По меньшей мере 250 человек выздоровели. Как сообщает минздрав, медики в Руанде провели почти 67 тысяч тестов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 5,8 миллиона случаев заражения, свыше 362 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.