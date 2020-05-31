Жители Миннеаполиса своими силами готовятся отражать ночные беспорядки

МИННЕАПОЛИС, 31 мая - РИА Новости, Михаил Тургиев. Жители американского города Жители американского города Миннеаполис на улице Лейк-стрит, которая больше всех пострадала от поджогов за четыре дня ночных протестов, связанных с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, готовятся к пятой ночи как к осаде. На полицию они не рассчитывают, а беспорядков, говорят, не избежать.

Гибель афроамериканца Джорджа Флойда вызвала массовые беспорядки в Миннеаполисе и других городах после появления "вирусного" видео задержания Флойда. На видео видно, что полицейские повалили Флойда и надели на него наручники, причем один из офицеров навалился коленом на шею Флойда. Задержанный сначала несколько раз говорит, что не может дышать, а затем теряет сознание. Флойд был госпитализирован и умер в реанимации.

Когда эта информация получила широкое распространение, руководство полиции города объявило об увольнении четырех офицеров, которые принимали участие в задержании. В городе прошли акции протеста, сопровождавшиеся вандализмом и пожарами. К расследованию гибели Флойда подключилось ФБР , которое объявило данное дело приоритетным.

Разбивают и поджигают

Майк, владелец крупной пивоварни, которая расположена внизу крупного здания на Лейк-стрит, имеет особые основания для опасений.

"Я знаю, что люди стараются проникнуть в это здание. Это последнее коммерческое здание в этом месте. Просто я беспокоюсь сейчас, насколько верны слухи, что люди считают это здание своего рода камнем в короне, и это то, что они хотят сегодня ночью сделать. А я даже не знаю, кто они. Какого черта, тут люди живут", - говорит он.

По его словам, они постарались закрыть щитами и забаррикадировать все окна и двери.

"Они пытаются разбить окно, а потом кидают горящие предметы, чтобы поджечь все здание. Нам еще повезло: у нас всего по одному окну в день разбивали", - сказал Майк.

Первый этаж здания, где расположена пивная, закрыт фанерой. Пара молодых ребят расписывает их граффити, в том числе в память о Джордже Флойде.

Персонал здания в три часа дня закончил работу и ушел, оставив незакрытыми часть окон, хотя это должны были сделать они, рассказывает Майк. В итоге с несколькими незнакомыми добровольцами он делал это сам.

В здании обязательно кто-то остается на ночь: отпугивать нежелательных гостей.

"То, как пришли на помощь соседи, это вообще невероятно. Это потрясающе", - отметил он.

На полицию никто не рассчитывает.

Белый - значит мир

На улице показывается пожилой мужчина в сопровождении трех женщин. Они нарезают на крупные лоскуты белую ткань, а он прибивает эти "белые флаги" на щиты, которыми закрыты окна. Так они идут вдоль улицы.

"Мы прибиваем это ради мира. У нас есть малый бизнес в том крайнем здании", - говорит Эмма Эскобар, одна из женщин, сопровождающих мужчину.

По ее словам, этот отрезок улицы преимущественно занят выходцами из латинских стран. Здесь есть и точки ее родственников, и других ее друзей и знакомых: цветочный магазин, продуктовый магазинчик, швейная мастерская, рестораны - многие в том самом здании. Всего сообщество объединяет около 20 разных бизнесов.

В ее цветочный магазин уже вломились ранее. Эмма показывает видео с последствиями: разбросанные и поломанные вещи, опрокинутая мебель. Но не более. Каждый день все они дежурят там и бросаются на нарушителей. Пока таким образом их удавалось отпугивать.

Этой ночью будет группа на улице, а некоторые будут рассредоточены по крышам и помещениям, чтобы контролировать развитие ситуации, рассказывает женщина. В этот момент с крыши здания выглядывают двое крепких мужчин.

"Мы просто будем бросаться и бежать на них. У нас есть биты. Это все, что у нас есть для защиты. Нас около 30", - поясняет она тактику на случай неприятностей.

В этот день, добавляет Эмма, к охране присоединилось еще больше людей.

Барбекю настороже

Заправка заполнена автомобилями. Это машины людей, которые приехали ее защищать.

Проезжает машина полиции - полицейский через открытое окно обменивается приветственным жестом с владельцем магазина и заправки. После этого джип разворачивается и исчезает.

Люди жарят барбекю и кажутся расслабленными, однако тут же собираются и кидаются в сторону ограждения, когда одна из машин через газон переваливается на территорию заправки.

За рулем - темнокожий мужчина. К нему бросаются несколько афроамериканцев, охраняющих это место. Им удается уговорить его не сносить выставленные на выезде знаки и пластиковые конусы.

"Сумасшедший", - констатирует один из охранников, когда машина отъезжает.

Через 15 минут после начала комендантского часа всю улицу заполняет колонна из протестующих и машин. Пока они просто едут и ничего не нарушают.