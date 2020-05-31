Макрон готов приехать на саммит G7, если приедут все остальные участники

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Эммануэль Макрон готов приехать на саммит G7 в США, если приедут и все остальные участники, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец.
"Для очного формата G7 необходимо присутствие всех. Президент республики готов", - приводит агентство заявление Дворца.
Ранее газета Politico со ссылкой на правительство Германии сообщила, что канцлер Германии Ангела Меркель пока что не согласна на очное участие в саммите G7, которое предложил президент США и устроитель саммита Дональд Трамп.
В заявлении Елисейского дворца отмечается, что "присутствие канцлера и единство европейцев важно".
"Это также должен быть момент сплоченности и действий в критический международный момент. Поэтому мы ждем, когда председательствующие в G7 США определят свои намерения", - отмечается в сообщении Елисейского дворца.
Ранее Трамп написал в Twitter, что хочет провести саммит в очном формате, несмотря на пандемию коронавируса, "в намеченные даты или около того". Изначально планировалось, что саммит состоится 10-12 июня. Позднее Белый дом допустил, что саммит пройдет до конца месяца.