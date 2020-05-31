Макрон готов приехать на саммит G7, если приедут все остальные участники

"Для очного формата G7 необходимо присутствие всех. Президент республики готов", - приводит агентство заявление Дворца.

Ранее газета Politico со ссылкой на правительство Германии сообщила, что канцлер Германии Ангела Меркель пока что не согласна на очное участие в саммите G7, которое предложил президент США и устроитель саммита Дональд Трамп

В заявлении Елисейского дворца отмечается, что "присутствие канцлера и единство европейцев важно".

"Это также должен быть момент сплоченности и действий в критический международный момент. Поэтому мы ждем, когда председательствующие в G7 США определят свои намерения", - отмечается в сообщении Елисейского дворца.