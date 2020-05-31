Из города — к лесу: как житель Хабаровска переехал в дом у пруда

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Пока одни все еще строят планы переезда из провинции в мегаполисы, другие, устав от шумных городов, все чаще стремятся к жизни поближе к природе. И тому есть масса причин (помимо всеобщей самоизоляции во время эпидемии).

Горожанин из Хабаровска задумал такой переезд задолго до весенних событий 2020 года: целых пять лет Павел Кочетков искал недорогую землю в красивом местечке, чтобы и лес рядом, и дом свой, и водоем, и чтобы до города рукой подать.

Когда стартовала программа "Дальневосточный гектар", он быстро сориентировался и нашел участок в центре одного из доступных по программе поселков. С тех пор началось постепенное обустройство.

В итоге мы выбрали участок в Кругликово — нам повезло, успели взять землю почти в центре поселения: есть дорога, электричество, а метрах в 100 от участка — школа. Дорога до Хабаровска занимает всего полчаса", — цитируют хабаровчанина на сайте Минвостокразвития.

Павел рассказал, что с "Дальневосточным гектаром" мечты семьи приобрели конкретные очертания и постепенно реализовались: в первый год оформили необходимые документы, выкопали пруд и начали строить дом. Это было в 2017 году.

Теперь семейство Кочетковых готовится к полноценному переезду на участок в поселении района имени Лазо и достраивает большой дом для семьи. Как отмечает сам Павел, в этом помог режим самоизоляции: создание большого уютного гнездышка сильно ускорилось. Осталось только привести в порядок внутреннее убранство и дооформить землю в собственность.

Как отметили в Агентстве по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике, подать декларацию на использование участка владельцы "дальневосточного гектара" могут удаленно, что особенно актуально в текущих условиях. Также это можно сделать через МФЦ или Росреестр. Такой возможностью воспользовалось более 3,2 тысячи декларантов.