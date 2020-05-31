Космические новости в фотографиях, май 2020 года

В НАСА показали новый снимок южного полушария Юпитера, сделанный космическим аппаратом Juno.
В НАСА показали новый снимок южного полушария Юпитера, сделанный космическим аппаратом Juno.
Астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен в первом пилотируемом космическом корабле Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска.
Астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен в первом пилотируемом космическом корабле Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска.
Американский грузовой корабль Cygnus покидает Международную космическую станцию.
Американский грузовой корабль Cygnus покидает Международную космическую станцию.
Астрономы обнаружили своеобразный "газовый мост" в системе Abell 2384. Несколько сотен миллионов лет назад скопления двух галактик столкнулись и прошли сквозь друг друга, выпустив потоки горячего газа.
Астрономы обнаружили своеобразный "газовый мост" в системе Abell 2384. Несколько сотен миллионов лет назад скопления двух галактик столкнулись и прошли сквозь друг друга, выпустив потоки горячего газа.
Шестнадцать рассветов и закатов — именно столько видят космонавты на МКС за сутки, и всякий раз это уникальные картины.
Шестнадцать рассветов и закатов — именно столько видят космонавты на МКС за сутки, и всякий раз это уникальные картины.
Вид из космоса на озеро Иссык-Куль, окруженное хребтами Северного Тянь-Шаня.
Вид из космоса на озеро Иссык-Куль, окруженное хребтами Северного Тянь-Шаня.
Ученые засняли слияние спиральных галактик NGC 5426 и NGC 5427. Как предполагают исследователи, нечто похожее в будущем ожидает Млечный Путь.
Ученые засняли слияние спиральных галактик NGC 5426 и NGC 5427. Как предполагают исследователи, нечто похожее в будущем ожидает Млечный Путь.
Земля с борта Международной космической станции.
Телескоп "Хаббл" получил новое изображение сверкающей спиральной галактики NGC 4100 с яркими звездными рукавами, находящейся в созвездии Большой Медведицы.
Телескоп "Хаббл" получил новое изображение сверкающей спиральной галактики NGC 4100 с яркими звездными рукавами, находящейся в созвездии Большой Медведицы.
Сотрудники Европейской южной обсерватории при помощи Очень большого телескопа увидели в системе AB Возничего зарождающуюся планету.
Сотрудники Европейской южной обсерватории при помощи Очень большого телескопа увидели в системе AB Возничего зарождающуюся планету.
Манипулятор SSRMS, который помогает выполнять стыковку и расстыковку грузовых кораблей с МКС, поддерживать астронавтов во время работы в открытом космосе и перемещать оборудование по поверхности станции.
Манипулятор SSRMS, который помогает выполнять стыковку и расстыковку грузовых кораблей с МКС, поддерживать астронавтов во время работы в открытом космосе и перемещать оборудование по поверхности станции.
"Хаббл" запечатлел карликовую галактику KK 246, напоминающую россыпь блесток на бархатной бумаге.
"Хаббл" запечатлел карликовую галактику KK 246, напоминающую россыпь блесток на бархатной бумаге.
Космические сумерки, наблюдаемые с борта МКС. Это то время, когда на Земле еще ночь, а станция уже подсвечивается лучами Солнца.
Космические сумерки, наблюдаемые с борта МКС. Это то время, когда на Земле еще ночь, а станция уже подсвечивается лучами Солнца.