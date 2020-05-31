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https://ria.ru/20200531/1572172479.html
Космические новости в фотографиях, май 2020 года
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РИА Новости

Космические новости в фотографиях, май 2020 года

08:00 31.05.2020 (обновлено: 16:29 31.05.2020)
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Ria.ru предлагает вниманию пользователей фотографии, которые знакомят с тайнами и загадками Вселенной. В этой галерее — космические открытия мая.
© NASA / JPL-Caltech/SwRI/MSSS

В НАСА показали новый снимок южного полушария Юпитера, сделанный космическим аппаратом Juno.

Южное полушарие Юпитера
1 из 13

В НАСА показали новый снимок южного полушария Юпитера, сделанный космическим аппаратом Juno.

© NASA / JPL-Caltech/SwRI/MSSS
© Фото : Twitter/Elon Musk

Астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен в первом пилотируемом космическом корабле Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска.

Астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен в космическом корабле Crew Dragon
2 из 13

Астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен в первом пилотируемом космическом корабле Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска.

© Фото : Twitter/Elon Musk
© Фото : Роскосмос/Иван Вагнер

Американский грузовой корабль Cygnus покидает Международную космическую станцию.

Расстыковка грузового корабля Cygnus от Международной космической станции
3 из 13

Американский грузовой корабль Cygnus покидает Международную космическую станцию.

© Фото : Роскосмос/Иван Вагнер
© NASA / CXC/SAO/V.Parekh, et al. & ESA/XMM-Newton; Radio: NCRA/GMRT

Астрономы обнаружили своеобразный "газовый мост" в системе Abell 2384. Несколько сотен миллионов лет назад скопления двух галактик столкнулись и прошли сквозь друг друга, выпустив потоки горячего газа.

Галактическое скопление Abell 2384
4 из 13

Астрономы обнаружили своеобразный "газовый мост" в системе Abell 2384. Несколько сотен миллионов лет назад скопления двух галактик столкнулись и прошли сквозь друг друга, выпустив потоки горячего газа.

© NASA / CXC/SAO/V.Parekh, et al. & ESA/XMM-Newton; Radio: NCRA/GMRT
© Фото : Роскосмос/Иван Вагнер

Шестнадцать рассветов и закатов — именно столько видят космонавты на МКС за сутки, и всякий раз это уникальные картины.

Закат солнца с борта Международной космической станции
5 из 13

Шестнадцать рассветов и закатов — именно столько видят космонавты на МКС за сутки, и всякий раз это уникальные картины.

© Фото : Роскосмос/Иван Вагнер
© Фото : Роскосмос/Иван Вагнер

Вид из космоса на озеро Иссык-Куль, окруженное хребтами Северного Тянь-Шаня.

Озеро Иссык-Куль и окружающие его хребты Северного Тянь-Шаня, Киргизия
6 из 13

Вид из космоса на озеро Иссык-Куль, окруженное хребтами Северного Тянь-Шаня.

© Фото : Роскосмос/Иван Вагнер
© ESO

Ученые засняли слияние спиральных галактик NGC 5426 и NGC 5427. Как предполагают исследователи, нечто похожее в будущем ожидает Млечный Путь.

Спиральные взаимодействующие галактики NGC 5426 и NGC 5427
7 из 13

Ученые засняли слияние спиральных галактик NGC 5426 и NGC 5427. Как предполагают исследователи, нечто похожее в будущем ожидает Млечный Путь.

© ESO
© Фото : Роскосмос/Иван Вагнер

Земля с борта Международной космической станции.

Земля с борта Международной космической станции
8 из 13

Земля с борта Международной космической станции.

© Фото : Роскосмос/Иван Вагнер
CC BY 4.0 / ESA/Hubble & NASA, L. Ho / A stretched spiral

Телескоп "Хаббл" получил новое изображение сверкающей спиральной галактики NGC 4100 с яркими звездными рукавами, находящейся в созвездии Большой Медведицы.

Спиральная галактика NGC 4100
9 из 13

Телескоп "Хаббл" получил новое изображение сверкающей спиральной галактики NGC 4100 с яркими звездными рукавами, находящейся в созвездии Большой Медведицы.

CC BY 4.0 / ESA/Hubble & NASA, L. Ho / A stretched spiral
© ESO/Boccaletti et al.

Сотрудники Европейской южной обсерватории при помощи Очень большого телескопа увидели в системе AB Возничего зарождающуюся планету.

Изображения системы AB Возничего с околозвездным диском
10 из 13

Сотрудники Европейской южной обсерватории при помощи Очень большого телескопа увидели в системе AB Возничего зарождающуюся планету.

© ESO/Boccaletti et al.
© Фото : Роскосмос/Иван Вагнер

Манипулятор SSRMS, который помогает выполнять стыковку и расстыковку грузовых кораблей с МКС, поддерживать астронавтов во время работы в открытом космосе и перемещать оборудование по поверхности станции.

Канадский манипулятор Space Station Robotic Manipulator System (SSRMS)
11 из 13

Манипулятор SSRMS, который помогает выполнять стыковку и расстыковку грузовых кораблей с МКС, поддерживать астронавтов во время работы в открытом космосе и перемещать оборудование по поверхности станции.

© Фото : Роскосмос/Иван Вагнер
CC BY 4.0 / ESA/Hubble & NASA, E. Shaya, L. Rizzi, B. Tully, et al.; / Stellar glitter in a field of black

"Хаббл" запечатлел карликовую галактику KK 246, напоминающую россыпь блесток на бархатной бумаге.

Карликовая галактика KK 246, также известная как ESO 461−036
12 из 13

"Хаббл" запечатлел карликовую галактику KK 246, напоминающую россыпь блесток на бархатной бумаге.

CC BY 4.0 / ESA/Hubble & NASA, E. Shaya, L. Rizzi, B. Tully, et al.; / Stellar glitter in a field of black
© Фото : Роскосмос/Иван Вагнер

Космические сумерки, наблюдаемые с борта МКС. Это то время, когда на Земле еще ночь, а станция уже подсвечивается лучами Солнца.

Космические сумерки с борта Международной космической станции
13 из 13

Космические сумерки, наблюдаемые с борта МКС. Это то время, когда на Земле еще ночь, а станция уже подсвечивается лучами Солнца.

© Фото : Роскосмос/Иван Вагнер
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Crew DragonИссык-Куль (озеро)ЮпитерЕвропейская южная обсерваторияМеждународная космическая станция (МКС)ЮнонаКосмос - РИА НаукаCygnusХабблНАСАФото
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