В Армении завершили лабораторные опыты для выпуска тестов на COVID-19

Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения. Архивное фото

Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения

ЕРЕВАН, 30 мая - РИА Новости. Армянский институт молекулярной биологии завершил лабораторные опыты для производства отечественных тест-систем по диагностике коронавируса и запросил разрешение на проведение независимых испытаний, сообщил в субботу премьер-министр Никол Пашинян. Армянский институт молекулярной биологии завершил лабораторные опыты для производства отечественных тест-систем по диагностике коронавируса и запросил разрешение на проведение независимых испытаний, сообщил в субботу премьер-министр Армении

"Институт молекулярной биологии завершил лабораторные опыты и обратился в министерство здравоохранения для проведения независимых испытаний. Минздрав в течение нескольких дней завершит этот процесс, после чего можно будет наладить выпуск тест-систем", - сказал Пашинян в ходе онлайн-брифинга.

По его словам, в день планируется выпускать 1-2 тысячи подобных диагностических средств, в целом - 100 тысяч единиц.

Ранее вице-премьер Армении Тигран Авинян, занимающий должность коменданта республики в период чрезвычайного положения, заявил, что Ереван импортировал из Китая реагенты для 100 тысяч тест-систем, которые были переданы Институту молекулярной биологии.

В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня. В стране, по данным на субботу, COVID-19 выявлен у 8927 человек, 3317 излечились и 127 скончались.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 5,7 миллиона случаев заражения, свыше 357 тысяч человек скончались.