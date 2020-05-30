Мурашко открыл инфекционный госпиталь для лечения COVID-19 под Уфой

УФА, 30 мая - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко открыл инфекционный центр под Уфой , оснащённый современным оборудованием для лечения пациентов с коронавирусом, сообщили в пресс-службе главы Башкирии.

Ранее власти Башкирии построили в посёлке Зубово под Уфой инфекционный госпиталь за шесть недель.

"Практически за 55 дней под ключ медицинское учреждение с оснащением, это предельно сжатые сроки, по моим оценкам, это рекордные сроки. Очень функциональные корпуса. Есть энергоэффективность конструкции, которая позволяет снизить нагрузки на содержание здания. Инженерная система обеспечит кислородное снабжение. Очень грамотно спланировано реанимация, диагностика, в том числе до выявления вирусных инфекций",- сказал журналистам на открытии центра Мурашко.

Он отметил, что продуманы общежития для медперсонала при необходимости быть на месте круглосуточно.

По данным пресс-службы главы Башкирии, новый госпиталь представляет собой одноэтажный комплекс в виде соцветия курая из быстровозводимых модульных конструкций общей площадью 16 тысяч квадратных метров. Он включает в себя 100 боксированных палат, в том числе 82 бокса круглосуточного пребывания и 18 реанимаций. В его состав вошли отделения диагностики, дезинфекции, лаборатория, аптека и центрально-стерилизационное отделение, а также общежитие для врачей. В случае полной загрузки центр готов принять 470 человек.

"Объект построили в рекордно короткие сроки – менее чем за два месяца. Строители и проектировщики опирались на самые современные технологии, которые, в частности, использовались в китайском Ухане и Москве . Большая часть материалов для строительства изготовлена силами производителей Башкортостана. Все коммуникации на объекте вывели выше перекрытий, чтобы обслуживать их, не контактируя с врачами и пациентами центра",- сообщает пресс-служба.