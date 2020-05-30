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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-30T09:06
https://ria.ru/20200530/1572211070.html
В Индии число случаев COVID-19 выросло почти на восемь тысяч
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570342670_0:41:2761:1594_1036x0_80_0_0_902467bdbb54a9d21ad88857f6b85c62.jpg
РИА Новости

В Индии число случаев COVID-19 выросло почти на восемь тысяч

09:06 30.05.2020
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© AP Photo / Rajanish KakadeВрачи врачи беседуют с девочкой в бесплатном медицинском лагере в трущобах Дхарави в Мумбаи, Индия
Врачи врачи беседуют с девочкой в бесплатном медицинском лагере в трущобах Дхарави в Мумбаи, Индия
© AP Photo / Rajanish Kakade
Врачи врачи беседуют с девочкой в бесплатном медицинском лагере в трущобах Дхарави в Мумбаи, Индия. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 30 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки возросло более чем на 7,9 тысячи и составляет 173 763, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.
В пятницу сообщалось о 165 799 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 7,4 тысячи), днем ранее - о 158 333 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 6,5 тысячи).
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По данным ведомства, лечение в стране проходят 86 422 человека. За сутки выздоровело рекордное количество пациентов – 11 264 человека, всего выздоровело 82 369 человек. Умерли 4 971 человек (265 за сутки).
Больше всех пострадал штат Махараштра в центре страны, где зафиксировано более трети всех случаев заболевания – 62 228 случаев заражения (2 682 за сутки). На втором месте штат Тамилнад – 20 246 заболевших (874 за сутки). На третье место вышел столичный округ Дели, где находятся 17 386 заболевших (1 105 за сутки).
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Ранее министерство внутренних дел страны продлило действующий с 25 марта режим изоляции до 31 мая и дало указание штатам выделить "красные", "оранжевые" и "зеленые" зоны в зависимости от числа заболевших коронавирусом. В ходе этого, уже четвертого, продления режима изоляции власти разрешили работу заводов и отдельных магазинов. С определенными ограничениями начал работу общественный транспорт, разрешены ряд внутренних авиарейсов, специальные поезда начали перевозку застрявших в других штатах внутренних мигрантов. Ожидается, что 31 мая премьер-министр Индии Нарендра Моди объявит о новых правилах режима изоляции, касающихся в основном 11 крупных городов, где отмечено более 70% заболевания коронавирусом в стране.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 5,7 миллиона случаев заражения, свыше 357 тысяч человек скончались.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Нарендра МодиТамилнадМахараштраВОЗДелиИндияВ мире
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