В Индии число случаев COVID-19 выросло почти на восемь тысяч

НЬЮ-ДЕЛИ, 30 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки возросло более чем на 7,9 тысячи и составляет 173 763, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.
В пятницу сообщалось о 165 799 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 7,4 тысячи), днем ранее - о 158 333 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 6,5 тысячи).
По данным ведомства, лечение в стране проходят 86 422 человека. За сутки выздоровело рекордное количество пациентов – 11 264 человека, всего выздоровело 82 369 человек. Умерли 4 971 человек (265 за сутки).
Больше всех пострадал штат Махараштра в центре страны, где зафиксировано более трети всех случаев заболевания – 62 228 случаев заражения (2 682 за сутки). На втором месте штат Тамилнад – 20 246 заболевших (874 за сутки). На третье место вышел столичный округ Дели, где находятся 17 386 заболевших (1 105 за сутки).
Ранее министерство внутренних дел страны продлило действующий с 25 марта режим изоляции до 31 мая и дало указание штатам выделить "красные", "оранжевые" и "зеленые" зоны в зависимости от числа заболевших коронавирусом. В ходе этого, уже четвертого, продления режима изоляции власти разрешили работу заводов и отдельных магазинов. С определенными ограничениями начал работу общественный транспорт, разрешены ряд внутренних авиарейсов, специальные поезда начали перевозку застрявших в других штатах внутренних мигрантов. Ожидается, что 31 мая премьер-министр Индии Нарендра Моди объявит о новых правилах режима изоляции, касающихся в основном 11 крупных городов, где отмечено более 70% заболевания коронавирусом в стране.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 5,7 миллиона случаев заражения, свыше 357 тысяч человек скончались.
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