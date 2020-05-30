В Узбекистане число случаев COVID-19 увеличилось до 3513

ТАШКЕНТ, 30 мая - РИА Новости. Число новых случаев коронавируса в Число новых случаев коронавируса в Узбекистане увеличилось еще на 25 и достигло 3513, сообщила в субботу пресс-служба министерства здравоохранения страны.

В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай COVID-19. В пятницу число зарегистрированных случаев выросло до 3488, 14 пациентов скончались, 2728 выздоровели.

"По состоянию на 30 мая 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 3513", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. В пятницу всего было зафиксировано 44 новых случаев COVID-19, в четверг - 75, в среду -79.

По данным ведомства, сейчас на лечении находится 771 пациент с COVID-19, в том числе, семеро - в тяжелом состоянии, один - в крайне тяжелом.

Ранее оперштаб при кабмине страны сообщил, что спецкомиссия продлила карантинные мероприятия в республике до 15 июня. Но в благополучных регионах с 1 июня открывают санатории, спортивные клубы, будут разрешены свадьбы и торжества. Власти страны начали смягчать условия карантина в конце апреля. С 15 мая возобновилась работа парков, музеев и стадионов. С 18 мая восстановилось транспортное пассажирское сообщение между Ташкентом и регионами страны. С 8 мая власти также возобновили авиационные спецрейсы по возвращению соотечественников из-за рубежа.

С 8 мая по всей стране действует карантинный режим с разграничением в зависимости от распространения к COVID-19: все регионы поделены на "зоны" - "красную", самую опасную, "желтую" и "зеленую", свободную от вируса.