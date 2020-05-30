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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-30T07:58
https://ria.ru/20200530/1572209432.html
В Узбекистане продлили действие виз иностранцам
https://cdn24.img.ria.ru/images/156065/94/1560659468_0:312:3001:2000_1036x0_80_0_0_d019bef64aad0f571b3887763c10d729.jpg
РИА Новости

В Узбекистане продлили действие виз иностранцам

07:45 30.05.2020 (обновлено: 07:58 30.05.2020)
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© Depositphotos / newrcha@gmail.comУзбекистан
Узбекистан
© Depositphotos / newrcha@gmail.com
Узбекистан. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 30 мая - РИА Новости. Власти Узбекистана продлили до 1 сентября действия виз и разрешений всем иностранным гражданам в связи с приостановкой транспортного сообщения с другими странами из-за коронавируса COVID-19, сообщает в субботу оперативный штаб при кабмине страны.
Власти Узбекистана уже трижды продлевали визы и разрешения для всех иностранных граждан - до 10 апреля, до 5 мая и 1 июня. С 16 марта приостановлено транспортное пассажирское сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. Для иностранных граждан и соотечественников организованы чартеры на родину.
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"Всем иностранным гражданам визы будут автоматически продлены до 1 сентября текущего года", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба. Данное решение было принято на заседании специальной комиссии по предотвращению проникновения и распространения коронавируса в стране.

Ранее оперштаб при кабмине страны сообщил, что спецкомиссия продлила карантинные мероприятия в республике до 15 июня. Но в благополучных регионах с 1 июня открывают санатории, спортивные клубы, будут разрешены свадьбы и торжества.
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В Узбекистане в настоящий момент установлен безвизовый режим сроком на 30 дней с 85 странами, в том числе двусторонний - с Грузией и странами СНГ, включая Россию. Кроме того, с июля 2018 года установлен безвизовый режим на срок не более пяти суток для граждан почти 100 стран, следующих транзитом через Узбекистан.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 5,7 миллиона случаев заболевания, умерли более 357 тысяч человек. В Узбекистане число зарегистрированных случаев выросло до 3488, 14 пациентов скончались, 2728 выздоровели, 746 находятся на лечении.
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