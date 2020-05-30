В Узбекистане продлили действие виз иностранцам

Власти Узбекистана уже трижды продлевали визы и разрешения для всех иностранных граждан - до 10 апреля, до 5 мая и 1 июня. С 16 марта приостановлено транспортное пассажирское сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. Для иностранных граждан и соотечественников организованы чартеры на родину.