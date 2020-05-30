В Сирии российские вертолеты сопроводили колонну гражданских машин

АЛЬ-ХАСЕКЕ (Сирия), 30 мая – РИА Новости. Два российских вертолета армейской авиации сопроводили колонну гражданских автомобилей, двигавшуюся по недавно открытому участку трассы М-4 в сирийском Заевфратье, рассказал журналистам летчик одного из вертолетов Иван Петров.

"Два вертолета выполняли патрулирование вдоль трассы М-4 для сопровождения гражданской колонны. Один вертолет в голове колонны, второй сзади", - сказал Петров.

Он уточнил, что периодически винтокрылые машины менялись местами.

"Двумя разворотами на 180 градусов выполняли патрулирование. От головы колонны первый вертолет уходил вперед, смотрел на удалении 5-10 километров обстановку на трассе, чтобы не было никаких группировок. Второй вертолет отходил назад и тоже смотрел, чтобы никакие подозрительные лица не пристраивались к колонне", - добавил Петров.

Ранее участок трассы М-4 между населенными пунктами Айн-Исса и Тель-Тамр длиной более 160 километров открыли для движения мирных жителей Сирии . До этого дорогу часто обстреливали, а потом она какое-то время была открыта только российско-турецких колонн, осуществляющих совместное патрулирование. Мирным жителям приходилось двигаться в объезд, причем расстояние увеличивалось до 350 километров.