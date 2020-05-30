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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-05-30T06:54
https://ria.ru/20200530/1572208872.html
В Сирии российские вертолеты сопроводили колонну гражданских машин
https://cdn22.img.ria.ru/images/151225/97/1512259721_0:58:3436:1991_1036x0_80_0_0_19a4ff07612f532cda72cff383b0fc71.jpg
РИА Новости

В Сирии российские вертолеты сопроводили колонну гражданских машин

06:54 30.05.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкРоссийский вертолет в Сирии
Российский вертолет в Сирии
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Российский вертолет в Сирии. Архивное фото
АЛЬ-ХАСЕКЕ (Сирия), 30 мая – РИА Новости. Два российских вертолета армейской авиации сопроводили колонну гражданских автомобилей, двигавшуюся по недавно открытому участку трассы М-4 в сирийском Заевфратье, рассказал журналистам летчик одного из вертолетов Иван Петров.
"Два вертолета выполняли патрулирование вдоль трассы М-4 для сопровождения гражданской колонны. Один вертолет в голове колонны, второй сзади", - сказал Петров.
Он уточнил, что периодически винтокрылые машины менялись местами.
"Двумя разворотами на 180 градусов выполняли патрулирование. От головы колонны первый вертолет уходил вперед, смотрел на удалении 5-10 километров обстановку на трассе, чтобы не было никаких группировок. Второй вертолет отходил назад и тоже смотрел, чтобы никакие подозрительные лица не пристраивались к колонне", - добавил Петров.
Ранее участок трассы М-4 между населенными пунктами Айн-Исса и Тель-Тамр длиной более 160 километров открыли для движения мирных жителей Сирии. До этого дорогу часто обстреливали, а потом она какое-то время была открыта только российско-турецких колонн, осуществляющих совместное патрулирование. Мирным жителям приходилось двигаться в объезд, причем расстояние увеличивалось до 350 километров.
Движение было открыто в обе стороны. Ежедневно из двух населенных пунктов выдвигаются гражданские колонны в сопровождении российских военных. Только в первый день по вновь открытому маршруту проехали более 400 человек в более чем сотне автомобилей.
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