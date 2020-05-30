Коста-Рика продлила закрытие границ до 30 июня

Продление ограничений происходит на фоне дискуссий о нарушении международного транспортного сообщения в регионе из-за закрытых границ в Коста-Рике. Правительство накануне обещало смягчить санитарный режим для водителей грузового транспорта. Сейчас в Коста-Рику могут въезжать только граждане с обязательным двухнедельным карантином.