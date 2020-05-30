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Распространение нового коронавируса
2020-05-30T05:31
https://ria.ru/20200530/1572208227.html
Коста-Рика продлила закрытие границ до 30 июня
https://cdn23.img.ria.ru/images/106707/29/1067072975_0:83:2000:1208_1036x0_80_0_0_11faf4dff2a78444709ffa726606f248.jpg
РИА Новости

Коста-Рика продлила закрытие границ до 30 июня

05:31 30.05.2020
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© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийПобережье Коста-Рики
Побережье Коста-Рики
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Побережье Коста-Рики . Архивное фото
МЕХИКО, 30 мая - РИА Новости. Глава минздрава Коста-Рики сообщил, что запрет на пересечение границ страны для иностранцев продлили до конца июня ради борьбы с эпидемией COVID-19.
"Срок действия ограничительных мер на границах официально продлен до 30 июня", - сказал министр здравоохранения Даниэль Салас, слова которого приводит издание Costa Rica Hoy.
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Продление ограничений происходит на фоне дискуссий о нарушении международного транспортного сообщения в регионе из-за закрытых границ в Коста-Рике. Правительство накануне обещало смягчить санитарный режим для водителей грузового транспорта. Сейчас в Коста-Рику могут въезжать только граждане с обязательным двухнедельным карантином.
Министр в ходе выступления назвал главным фактором риска ситуацию в соседнем Никарагуа, где COVID активно распространяется внутри страны. В Коста-Рике, по последним данным, выявлены 1022 заражения новым коронавирусом (+22 за сутки), скончались 10 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19НикарагуаКоста-РикаВ мире
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