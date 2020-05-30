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2020-05-30T05:14
https://ria.ru/20200530/1572208084.html
Эксперты рассказали, как СМС-мошенники воруют деньги у россиян
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РИА Новости

Эксперты рассказали, как СМС-мошенники воруют деньги у россиян

05:14 30.05.2020
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© Depositphotos / leungchopanДевушка со смартфоном и банковской картой
Девушка со смартфоном и банковской картой
© Depositphotos / leungchopan
Девушка со смартфоном и банковской картой. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Мошенничество с перехватом СМС-сообщений от банка появилось практически сразу после того, как этот способ подтверждения денежных переводов стал одним из основных. Популярно ли в России такое мошенничество, кто подвергается таким атакам и какие меры безопасности принимают банки, РИА Новости рассказали эксперты в области информационной безопасности.
Чтобы перехватить СМС-сообщения от банка для подтверждения операций, злоумышленники перевыпускают SIM-карту. На языке кибербезопасности этот вид атак называется SIM-свопинг, рассказывает начальник отдела информационной безопасности "СёрчИнформ" Алексей Дрозд.
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По его словам, SIM-свопинг в России – не массовый вид мошенничества, так как злоумышленнику приходится совершить довольно много действий, например, обратиться с заявлением на замену SIM с поддельной доверенностью или искать сообщников внутри телеком-оператора или салона связи.
"Все это трудоемко, затратно и рискованно. Поэтому такие атаки чаще всего целевые, с большим ущербом для жертвы, когда мошенник уверен, что трудозатраты будут оправданы", - пояснил Дрозд.
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При этом в "СёрчИнформ" не видят прямой связи пандемии коронавируса с таким видом мошенничества. "Можно говорить о косвенном влиянии кризиса, так как инсайдеры, находясь в стесненных финансовых условиях, охотнее преступают моральные ограничения. По нашим данным, преступлений, связанных с корпоративным мошенничеством, стало на 10% больше", - прокомментировал эксперт.

Как банки пытаются защитить клиентов

По словам начальника отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании "Инфосистемы Джет" Алексея Сизова, банки давно начали бороться с такими действиями злоумышленников.
Как отмечают в Новикомбанке, механизмов защиты на рынке сейчас достаточно много. При этом некоторые банки, чтобы избежать перехвата СМС-кодов, отказываются от них и используют методы проверки операций на самом устройстве: проверка imsi, создание локальной электронной подписи на смартфоне, аутентификация по биометрии.
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По словам руководителя направления департамента розничного бизнеса Новикомбанка Евгения Гладилина, банк работает над реализацией различных функций для повышения безопасности в дополнение к существующему механизму подтверждения операций при помощи СМС/Push уведомлений.
В банке "Дом.РФ" также отметили, что внимательно изучают различные возможности подтверждения операций, но при этом поддерживают использование СМС или Push в соответствии с требованиями и рекомендациями платежных систем.
Тем временем в Промсвязьбанке в ближайшее время реализуют решение для малого и среднего бизнеса, которое позволит подписывать документы в мобильном банке с помощью face ID и touch ID. "Эта технология обеспечивает более высокий уровень безопасности - мошенники не смогут провести транзакцию, перехватив или выманив у клиента СМС-код. Кроме того, это удобно - у клиентов нет необходимости вбивать вручную СМС-коды", - рассказали в пресс-службе банка.
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Что думают эксперты

Эксперты оценили технологию проверки операций на самом устройстве без СМС-кодов.
По словам руководителя группы исследований безопасности банковских систем Positive Technologies Ярослава Бабина, такой способ подтверждения транзакций может быть безопаснее, если банк предусмотрел защитные меры. Во-первых, это надежная система антифрода, которая выявляет большую часть мошеннических операций; во-вторых, отсутствие уязвимостей в процессе заверения банковских операций электронной подписью.
При этом многие банковские приложения содержат уязвимости, которыми могут воспользоваться мошенники, предупреждает Дрозд. По статистике Positive Technologies за 2019 год, в серверной части мобильных банков было обнаружено в среднем 23 уязвимости.
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Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов приветствует инициативу отказаться от СМС-кодов, однако указывает, что хранить электронную подпись на самом устройстве, с которого выполняется операция, небезопасно.
"Да, часть проблем, связанных с перехватом СМС или перевыпуском SIM-карт с помощью поддельных документов или сообщников в сотовых салонах, удастся решить. Но еще острее станет проблема кражи и несанкционированного использования чужого смартфона", - предупреждает эксперт.

Отмена СМС-кодов - не панацея

Все опрошенные эксперты и представители банков отмечают, что технология подтверждения транзакций без СМС не исключает мошенничества с помощью социальной инженерии. Такой способ по-прежнему остается основным при краже денег со счетов клиентов банков - это "проще и эффективнее", указывают эксперты.
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При подтверждении транзакций без СМС-кодов у мошенников изменится только "скрипт": они будут убеждать жертву не ввести код, а поставить подпись, говорит Дрозд. Поэтому очень важно, как банки подойдут к вопросу информирования, насколько убедительным будут уведомления о том, что клиент проводит перевод.
"Если происходит так называемое "зомбирование или очарование", и клиент сам совершает переводы денег на заведомо странные реквизиты, подтверждая их и через СМС, и со своего устройства, и со своей биометрией, и подписывая всеми возможными электронными цифровыми подписями, то потери не миновать", - согласен Гладилин из Новикомбанка.
По его словам, "социальным инженерам" могут противостоять только системы антифрода, которые останавливают подозрительные или нестандартные операции.
В банке "Дом.РФ" заявили, что внедряют решения, которые анализируют типичность и логичность клиентских транзакций, чтобы минимизировать риск мошенничества со счетами клиентов. "Такие системы в случае необходимости ограничивают или не позволяют совершить "странную" операцию, оставаясь при этом "невидимыми" для клиентов и не доставляя им неудобств", - рассказал директор розничных продуктов банка Евгений Шитиков.
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