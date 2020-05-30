В России за сутки потушили 44 лесных пожара

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Спасатели в России за сутки ликвидировали 44 лесных пожара на площади более 6,7 тысячи гектаров, сообщает Авиалесоохрана.
Днем ранее сообщалось о 47 потушенных за сутки лесных пожарах.
"За прошедшие сутки 29.05.2020 в России ликвидировано 44 лесных пожара на площади 6 726 гектаров", - говорится в сообщении.
К полуночи 30 мая в России действовали 23 лесных пожара на площади 9 236 гектаров, их активно тушили. Наибольшая площадь пожаров фиксируется в Красноярском крае (4 тысячи гектаров). Отмечается, что режим ЧС введен на всей территории Забайкальского края, Тывы, в одном районе Иркутской области, а также в одном районе Хакасии.
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