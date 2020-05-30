Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-30T04:59
https://ria.ru/20200530/1572207956.html
В России за сутки потушили 44 лесных пожара
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571048075_0:54:3090:1792_1036x0_80_0_0_83cfb2606a47632cda4cc1987645e7c3.jpg
РИА Новости

В России за сутки потушили 44 лесных пожара

04:59 30.05.2020
128
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Спасатели в России за сутки ликвидировали 44 лесных пожара на площади более 6,7 тысячи гектаров, сообщает Авиалесоохрана.
Днем ранее сообщалось о 47 потушенных за сутки лесных пожарах.
"За прошедшие сутки 29.05.2020 в России ликвидировано 44 лесных пожара на площади 6 726 гектаров", - говорится в сообщении.
К полуночи 30 мая в России действовали 23 лесных пожара на площади 9 236 гектаров, их активно тушили. Наибольшая площадь пожаров фиксируется в Красноярском крае (4 тысячи гектаров). Отмечается, что режим ЧС введен на всей территории Забайкальского края, Тывы, в одном районе Иркутской области, а также в одном районе Хакасии.
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
28 мая, 05:56
В Бурятии тушат лесной пожар в болотистой местности
200001
Обсудить 0
База охраны лесов "Авиалесоохрана"Красноярский крайИркутская областьЗабайкальский крайПроисшествия
Рекомендуем
Детский банк
Эксперт рассказала, как научить детей грамотно тратить деньги
Гиперзвуковые крылатые ракеты DF-100 на военном параде, приуроченном к 70-летию образования Китая, в Пекине
SIPRI: мировые расходы на вооружение сократятся из-за пандемии
Медсестры в защитных масках в Китае
В Китае выявили 8 новых случаев COVID-19
Каракас - столица Венесуэлы
В Венесуэлу прибыли 12 тонн гуманитарной помощи ЮНИСЕФ из Германии
Побережье Коста-Рики
Коста-Рика продлила закрытие границ до 30 июня
Города мира. Сантьяго
Вывозной рейс из Чили для застрявших россиян запланировали на пятое июня
Юрий Башмет
Башмет призвал учесть мнение музыкантов при возобновлении концертов
Медицинские работники проводят дезинфекцию на станции метро в Сеуле, Южная Корея
В Южной Корее за сутки выявили 39 случаев заражения COVID-19
Стенд компании Росэлектроника
В России создают новые материалы, скрывающие вооружения от радаров
Медицинские работники и пациент в госпитале COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
В мире число случаев коронавируса превысило 5,7 миллиона
Девушка со смартфоном и банковской картой
Эксперты рассказали, как СМС-мошенники воруют деньги у россиян
Девушка со смартфоном и банковской картой
Исследование показало, как россияне пользуются мобильным банком
Глаголевы в лесу
Психолог рассказала, как провести лето с ограничениями
Сотрудник полиции
В Петербурге пять человек заподозрили в нападениях на ювелирные салоны
Города мира. Брюссель
В Бельгии назвали условия для открытия ресторанов и кафе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:05В Новокузнецке разрешили работу летних веранд в заведениях общепита
15:04В Саратовской области запустили сервис для консультаций по COVID-19
15:00Мурашко оценил результаты оперативного выстраивания системы медпомощи
14:59В Швейцарии выявили 17 новых случаев COVID-19
14:53Мурашко рассказал о добровольцах на испытания вакцины от COVID-19
14:51В Северной Македонии продлили режим ЧП из-за COVID-19
14:48В Совфеде оценили внесение в КоАП штрафов за отказ от вакцинации
14:46В Белоруссии число случаев коронавируса превысило 41 тысячу
14:43Крашенинников: часть поправок в Конституцию уже работает в виде законов
14:41Самолет АН-2 загорелся после посадки на востоке Казахстана
14:41Мусульмане Татарстана собрали деньги на лечение 12 тяжелобольных детей
14:37"Коммунисты России" поддержали Пригожина пачкой "Доширака"
14:36В Пермском крае у фельдшера больницы выявили COVID-19
14:31Пригожин объяснил, зачем звезды обратились за помощью к государству
14:28Китай может обойти США по потенциалу ВМС, считают в конгрессе
14:28Немецкая община Крыма предложила отправить ящик вина послу Украины в ФРГ
14:20Член комитета Госдумы выступил против штрафов за отказ от вакцинации
14:17В Иране число случаев COVID-19 приближается к 150 тысячам
14:15В Госдуме обсудят внедрение обязательной маркировки лекарств
14:13В США за сутки выявили более 24 тысяч случаев заражения коронавирусом
Лента новостейМолния