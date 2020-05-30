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2020-05-30T04:17
https://ria.ru/20200530/1572207672.html
Эксперт рассказала, как научить детей грамотно тратить деньги
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РИА Новости

Эксперт рассказала, как научить детей грамотно тратить деньги

04:17 30.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкДетский банк
Детский банк
© РИА Новости / Владимир Песня
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Детский банк. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Основы отношения к деньгам и понимание ценности покупки можно закладывать ребенку с 5-6 лет, начинать финансовое воспитание - в 6-7 лет, постепенно обучая управлять собственным бюджетом и развивая у ребенка привычку делать сбережения, об этом рассказала РИА Новости эксперт проекта Минфина РФ по повышению уровня финансовой грамотности Татьяна Ярышева.
"Психологи советуют начинать финансовое воспитание в 6-7 лет. Однако, как показывает практика, отдельные вопросы, косвенно связанные с финансовой жизнью семьи, будет полезно раскрывать ребенку и в более раннем возрасте", - рассказала Ярышева.
По ее словам, совместные походы за покупками с предварительной беседой и приобретением товаров первой необходимости могут стать таким примером. "В этом возрасте дети еще не могут осознать уровень цены и ценности покупки, поэтому желательно комментировать действия взрослых и разъяснять ребенку основы выбора продуктов, их значение и важность покупок с учетом потребностей семьи. Личный пример будет лучшим способом научить ребенка совершать покупки. Таким образом, основы отношения к деньгам можно начать закладывать с 5-6 лет", - добавила эксперт.
По мере взросления ребенок приобретает и развивает знания о мире и обогащает свою финансовую практику, продолжает она. Простые финансовые операции становятся для него естественными привычками, а к 8 годам у него уже формируется "скелет" знаний и навыков, который в дальнейшем обогащается более сложными понятиями и опытом. "В возрасте 7-10 лет можно учить ребенка первым навыкам управления собственным бюджетом и развивать привычку делать сбережения", - поясняет Ярышева.
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Эксперт отмечает, что к 12 годам у ребенка уже могут быть сформированы устойчивые потребительские привычки, он уверенно оперирует наличными деньгами, а также может рассчитываться банковской картой. Кроме того, в этом возрасте дети способны понимать финансовое положение семьи, осознать суть кредитования и необходимость платы за использование кредита. Рекомендуется развивать у ребенка не только навыки сберегательного поведения, но и привлекать к участию в достижении семейных финансовых целей через формирование накоплений с использованием банковского счета совместно с родителями, советует Ярышева.
"В 13 лет дети проявляют интерес к возможностям самостоятельного заработка и развития навыков самостоятельных финансовых решений. К 16 годам ребенок репетирует взрослую жизнь, оттачивая приобретенные навыки, а к совершеннолетию у него формируется устойчивая модель финансового поведения, основанная на его финансовом опыте и внутрисемейных установках", - заключила она.
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Детские вопросыМинистерство финансов РФ (Минфин России)Общество
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