Трамп наложил вето на резолюцию конгресса об образовательных кредитах

ВАШИНГТОН, 30 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп наложил вето на совместную резолюцию обеих палат конгресса об образовательных кредитах, сообщил Белый дом.
Вето примечательно тем, что стало первым для Трампа в области внутренней политики за более чем три года президентства.
Конгресс потребовал отменить распоряжение министерства образования от 2019 года, которое затруднило студентам отмену долга за образование на основании мошенничества. Конгресс потребовал вернуться к нормам времен прежней администрации Барака Обамы. Однако Трамп, накладывая вето, заявил, что при Обаме понятие мошенничества определялось настолько широко, что это грозило парализовать всю систему высшего образования.
Конгресс может преодолеть вето президента двумя третями голосов каждой палаты.
Высшее образование в США платное, причем цены могут достигать десятков тысяч долларов за семестр обучения. По состоянию на 2018 год более 44 миллионов американцев были должны более чем 1,5 триллиона долларов за обучение в вузах. Некоторые из них стали жертвами образовательных учреждений, которые не оказывали образовательных услуг или оказывали их в неполном объеме.