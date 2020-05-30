Трамп наложил вето на резолюцию конгресса об образовательных кредитах

Вето примечательно тем, что стало первым для Трампа в области внутренней политики за более чем три года президентства.

Высшее образование в США платное, причем цены могут достигать десятков тысяч долларов за семестр обучения. По состоянию на 2018 год более 44 миллионов американцев были должны более чем 1,5 триллиона долларов за обучение в вузах. Некоторые из них стали жертвами образовательных учреждений, которые не оказывали образовательных услуг или оказывали их в неполном объеме.