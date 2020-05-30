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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-30T02:58
https://ria.ru/20200530/1572206813.html
Доктор Комаровский рассказал о глобальном медицинском "разводе"
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564782511_0:17:2000:1142_1036x0_80_0_0_3e6c3640c29dd045fdfbbbaed894891c.jpg
РИА Новости

Доктор Комаровский рассказал о глобальном медицинском "разводе"

02:32 30.05.2020 (обновлено: 02:58 30.05.2020)
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© Depositphotos / SamiramayАльтернативная медицина
Альтернативная медицина
© Depositphotos / Samiramay
Альтернативная медицина. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Людей обманывают, когда представляют целебные травы как "суперпанацею", заявил врач и телеведущий Евгений Комаровский в инстаграме.
Так он ответил на вопрос о "действенных природных компонентах" против коронавируса.
"Если вы хотите от меня природную "волшебную таблетку", какой-нибудь целебной травки (плюща, эхинацеи, облепихи), — то вы слишком многого хотите. Все эти природные суперпанацеи — в большинстве случаев глобальный развод", — написал Комаровский.
Врач пояснил, что природный подход лечения заключается в том, чтобы создать условия для организма, при которых он сможет самостоятельно побороть болезнь.
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"Поэтому оптимальные природные компоненты — это не мерзнуть, то есть на вас теплая одежда, в комнате чистый прохладный влажный воздух, природный напиток — вода, можно умеренно природные компоты, чаи или морсы. Вот такие действия и есть лечение", — отметил Комаровский.
В России за весь период пандемии зарегистрировали 387 тысяч случаев инфицирования коронавирусом. От болезни излечились почти 160 тысяч пациентов, 4374 человека умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаЕвгений КомаровскийКоронавирус COVID-19ИнстаграмЗдоровьеМедицинаОбщество
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