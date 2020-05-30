Доктор Комаровский рассказал о глобальном медицинском "разводе"

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Людей обманывают, когда представляют целебные травы как "суперпанацею", заявил врач и телеведущий инстаграме. Людей обманывают, когда представляют целебные травы как "суперпанацею", заявил врач и телеведущий Евгений Комаровский

Так он ответил на вопрос о "действенных природных компонентах" против коронавируса.

"Если вы хотите от меня природную "волшебную таблетку", какой-нибудь целебной травки (плюща, эхинацеи, облепихи), — то вы слишком многого хотите. Все эти природные суперпанацеи — в большинстве случаев глобальный развод", — написал Комаровский.

Врач пояснил, что природный подход лечения заключается в том, чтобы создать условия для организма, при которых он сможет самостоятельно побороть болезнь.

"Поэтому оптимальные природные компоненты — это не мерзнуть, то есть на вас теплая одежда, в комнате чистый прохладный влажный воздух, природный напиток — вода, можно умеренно природные компоты, чаи или морсы. Вот такие действия и есть лечение", — отметил Комаровский.

В России за весь период пандемии зарегистрировали 387 тысяч случаев инфицирования коронавирусом. От болезни излечились почти 160 тысяч пациентов, 4374 человека умерли.