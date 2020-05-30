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2020-05-30T01:55
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Министр здравоохранения Мурашко посетит Башкортостан
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РИА Новости

Министр здравоохранения Мурашко посетит Башкортостан

01:55 30.05.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в субботу посетит с рабочим визитом Республику Башкортостан, где примет участие в открытии филиала Республиканской клинической инфекционной больницы, сообщила пресс-служба Минздрава России.
Поездка в Башкортостан - первый за последние 2 месяца публичный визит Мурашко в регионы.
Также Мурашко в ходе визита в республику посетит республиканский онкодиспансер, детскую клиническую больницу и кардиоцентр, уточнили в пресс-службе.
Министр также выступит на практической конференции в режиме видеоконференции "Особенности лечения онкологических больных в условиях новой коронавирусной инфекции COVID-19", отметили в пресс-службе.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
25 мая, 13:58Распространение нового коронавируса
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Республика БашкортостанМихаил МурашкоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
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