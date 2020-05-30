Министр здравоохранения Мурашко посетит Башкортостан

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Министр здравоохранения России Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в субботу посетит с рабочим визитом Республику Башкортостан , где примет участие в открытии филиала Республиканской клинической инфекционной больницы, сообщила пресс-служба Минздрава России.

Поездка в Башкортостан - первый за последние 2 месяца публичный визит Мурашко в регионы.

Также Мурашко в ходе визита в республику посетит республиканский онкодиспансер, детскую клиническую больницу и кардиоцентр, уточнили в пресс-службе.