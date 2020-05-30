Отложенный старт Crew Dragon с астронавтами запланирован на субботу

Американский космический корабль Crew Dragon, установленный на стартовой площадке Launch Complex 39A на острове Уилсон во Флориде

ВАШИНГТОН, 30 мая – РИА Новости. Вторая попытка запуска новейшего американского космического корабля Вторая попытка запуска новейшего американского космического корабля Crew Dragon с астронавтами НАСА на борту намечена на субботу. В первый с 2011 года пилотируемый полет на Международную космическую станцию с территории США отправятся Дуглас Херли и Роберт Бенкен, которые готовились к запуску в минувшую среду, но тогда команда на старт так и не прозвучала - помешала погода.

США ждут возобновления собственных пилотируемых стартов с 2011 года, когда была завершена программа Space Shuttle. Символично, что Херли был в составе экипажа последней миссии шаттла "Атлантис", которая ознаменовала закрытие всей программы, а теперь станет командиром испытательного полета Crew Dragon.

Как предупредило НАСА в пятницу, погода во Флориде по-прежнему непредсказуема, и, как подчеркнул глава НАСА на брифинге, США не побоятся вновь перенести запуск, если в этом будет необходимость.

"Хорошая отмена всегда лучше плохого запуска", - напомнили в НАСА перед стартом слова американского летчика-испытателя, астронавта Дональда Слэйтона.

50 на 50

Старт созданного по заказу НАСА компанией SpaceX корабля намечен на 15.22 (22.22 мск) субботы с пусковой площадки 39А космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Той самой, с которой в 60-70-х годах на сверхтяжелых ракетах-носителях "Сатурн-5" совершались запуски на Луну, а затем осуществлялись полеты шаттлов.

В НАСА подчеркивают, что приоритетом в испытании является безопасность экипажа, а потому не планируют "шутить" с погодой. Как сообщил накануне старта руководитель Космического центра имени Кеннеди Бо Кабана, вероятность благоприятной для старта погоды в субботу составляет 50%.

Накануне запуска руководитель НАСА много раз говорил, что у экипажа есть возможность отказаться от полета в любой момент, но Херли и Бенкен заверяли его в своей готовности. На случай непредвиденной ситуации Crew Dragon оснащен системой эвакуации: восемь двигателей корабля в случае неисправности ракеты отведут его на безопасное расстояние, после чего капсула Crew Dragon совершит посадку в Атлантическом океане.

Испытанная в январе система спасения экипажа дает гарантии безопасности экипажа, но добавляет проблем при расчете допустимых погодных условий – они должны быть идеальными не только в месте старта ракеты, но и в зонах возвращения корабля на случай аварии.

Проверенный маршрут

Испытательный полет Crew Dragon в минувшую среду был отменен за 20 минут до расчетного времени старта. К тому моменту экипаж сидел в кабине с задраенным люком, ожидая завершения заправки ракеты-носителя Falcon 9. Всё кроме погоды складывалось в тот день идеально и в соответствии с заявленными планами SpaceX и НАСА.

В субботу несколько часов перед историческим стартом должны пройти по тому же сценарию: исполнение национального гимна обладательницей Грэмми Келли Кларксон , "дистанционные объятия" с семьями, проезд на стартовую площадку в белоснежной Tesla Model X и роспись на белой стене перед посадкой в корабль.

Белый дом пока не подтвердил поездку президента Дональда Трампа во Флориду на старт в субботу, но несколькими днями раньше он вместе супругой Меланией ждал запуска ракеты на космодроме.

В случае успешного старта в субботу стыковка с МКС состоится в воскресенье 31 мая в 17.29 мск.

А вот сроки завершения тестового полета Crew Dragon пока неизвестны. Предполагается, что Херли и Бенкен, прибыв на МКС, станут полноценной частью экипажа станции, оказывая помощь находящимся на орбите американцу Крису Кэссиди и россиянам Анатолию Иванишину Ивану Вагнеру . На сегодня известно одно: продолжительность их пребывания на МКС ограничена "жизнью" солнечных батарей Crew Dragon, а значит, корабль должен будет вернуться домой не позже, чем через три - четыре месяца.

Back to business

США лишились возможности самостоятельных пилотируемых стартов в июле 2011 года с последним полетом Space Shuttle. С тех пор американские астронавты доставлялись на МКС на российских "Союзах", но зависимость от Москвы и стоимость услуги подстегивали Вашингтон к тому, чтобы как можно скорее возобновить собственные пилотируемые миссии.

Решение было документально оформлено в 2014 году, когда НАСА заключило контракты с частными компаниями SpaceX и Boeing на создание пилотируемых кораблей.