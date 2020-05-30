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Космическая обсерватория ГАММА-400
Хочу стать космонавтом
2020-05-30T00:22
https://ria.ru/20200530/1572205807.html
Отложенный старт Crew Dragon с астронавтами запланирован на субботу
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РИА Новости

Отложенный старт Crew Dragon с астронавтами запланирован на субботу

00:22 30.05.2020
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© РИА Новости / NASA / Перейти в фотобанкАмериканский космический корабль Crew Dragon, установленный на стартовой площадке Launch Complex 39A на острове Уилсон во Флориде
Американский космический корабль Crew Dragon, установленный на стартовой площадке Launch Complex 39A на острове Уилсон во Флориде
© РИА Новости / NASA
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ВАШИНГТОН, 30 мая – РИА Новости. Вторая попытка запуска новейшего американского космического корабля Crew Dragon с астронавтами НАСА на борту намечена на субботу. В первый с 2011 года пилотируемый полет на Международную космическую станцию с территории США отправятся Дуглас Херли и Роберт Бенкен, которые готовились к запуску в минувшую среду, но тогда команда на старт так и не прозвучала - помешала погода.
США ждут возобновления собственных пилотируемых стартов с 2011 года, когда была завершена программа Space Shuttle. Символично, что Херли был в составе экипажа последней миссии шаттла "Атлантис", которая ознаменовала закрытие всей программы, а теперь станет командиром испытательного полета Crew Dragon.
Американский космический корабль Crew Dragon, установленный на стартовой площадке Launch Complex 39A на острове Уилсон во Флориде
00:15
Космический корабль Crew Dragon
Как предупредило НАСА в пятницу, погода во Флориде по-прежнему непредсказуема, и, как подчеркнул глава НАСА на брифинге, США не побоятся вновь перенести запуск, если в этом будет необходимость.
"Хорошая отмена всегда лучше плохого запуска", - напомнили в НАСА перед стартом слова американского летчика-испытателя, астронавта Дональда Слэйтона.

50 на 50

Старт созданного по заказу НАСА компанией SpaceX корабля намечен на 15.22 (22.22 мск) субботы с пусковой площадки 39А космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Той самой, с которой в 60-70-х годах на сверхтяжелых ракетах-носителях "Сатурн-5" совершались запуски на Луну, а затем осуществлялись полеты шаттлов.
В НАСА подчеркивают, что приоритетом в испытании является безопасность экипажа, а потому не планируют "шутить" с погодой. Как сообщил накануне старта руководитель Космического центра имени Кеннеди Бо Кабана, вероятность благоприятной для старта погоды в субботу составляет 50%.
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Накануне запуска руководитель НАСА много раз говорил, что у экипажа есть возможность отказаться от полета в любой момент, но Херли и Бенкен заверяли его в своей готовности. На случай непредвиденной ситуации Crew Dragon оснащен системой эвакуации: восемь двигателей корабля в случае неисправности ракеты отведут его на безопасное расстояние, после чего капсула Crew Dragon совершит посадку в Атлантическом океане.
Испытанная в январе система спасения экипажа дает гарантии безопасности экипажа, но добавляет проблем при расчете допустимых погодных условий – они должны быть идеальными не только в месте старта ракеты, но и в зонах возвращения корабля на случай аварии.

Проверенный маршрут

Испытательный полет Crew Dragon в минувшую среду был отменен за 20 минут до расчетного времени старта. К тому моменту экипаж сидел в кабине с задраенным люком, ожидая завершения заправки ракеты-носителя Falcon 9. Всё кроме погоды складывалось в тот день идеально и в соответствии с заявленными планами SpaceX и НАСА.
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В субботу несколько часов перед историческим стартом должны пройти по тому же сценарию: исполнение национального гимна обладательницей Грэмми Келли Кларксон, "дистанционные объятия" с семьями, проезд на стартовую площадку в белоснежной Tesla Model X и роспись на белой стене перед посадкой в корабль.
Белый дом пока не подтвердил поездку президента Дональда Трампа во Флориду на старт в субботу, но несколькими днями раньше он вместе супругой Меланией ждал запуска ракеты на космодроме.
В случае успешного старта в субботу стыковка с МКС состоится в воскресенье 31 мая в 17.29 мск.
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А вот сроки завершения тестового полета Crew Dragon пока неизвестны. Предполагается, что Херли и Бенкен, прибыв на МКС, станут полноценной частью экипажа станции, оказывая помощь находящимся на орбите американцу Крису Кэссиди и россиянам Анатолию Иванишину и Ивану Вагнеру. На сегодня известно одно: продолжительность их пребывания на МКС ограничена "жизнью" солнечных батарей Crew Dragon, а значит, корабль должен будет вернуться домой не позже, чем через три - четыре месяца.

Back to business

США лишились возможности самостоятельных пилотируемых стартов в июле 2011 года с последним полетом Space Shuttle. С тех пор американские астронавты доставлялись на МКС на российских "Союзах", но зависимость от Москвы и стоимость услуги подстегивали Вашингтон к тому, чтобы как можно скорее возобновить собственные пилотируемые миссии.
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Решение было документально оформлено в 2014 году, когда НАСА заключило контракты с частными компаниями SpaceX и Boeing на создание пилотируемых кораблей.
По имеющимся данным, за разработку Crew Dragon американское космическое ведомство заплатило компании Илона Маска 3,4 миллиарда долларов, в будущем стоимость полета одного астронавта на этом корабле составит около 55 миллионов долларов. Последнее место на российском "Союзе" НАСА купило за 90 миллионов долларов.
Американский космический корабль Crew Dragon, установленный на стартовой площадке Launch Complex 39A на острове Уилсон во Флориде
00:15
Коммерческая программа пилотируемых космических полетов NASA
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Хочу стать космонавтомКрис КэссидиИлон МаскTesla motorsМеждународная космическая станция (МКС)Dragon SpaceXКосмос - РИА НаукаНАСАSpaceXАнатолий ИванишинМоскваВашингтон (город)США
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