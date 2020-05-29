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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-29T22:19
https://ria.ru/20200529/1572203669.html
Воробьев рассказал об усилиях врачей в борьбе с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572073600_0:45:2998:1731_1036x0_80_0_0_1f53e236809c5cbf55f84c9d48d0d309.jpg
РИА Новости

Воробьев рассказал об усилиях врачей в борьбе с коронавирусом

22:19 29.05.2020
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкМедицинские работники
Медицинские работники
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Медицинские работники. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Система здравоохранения Подмосковья справляется с ситуацией по COVID-19, врачи бьются за каждую жизнь, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Система здравоохранения справляется, врачи, низкий им поклон, пашут день и ночь, бьются за каждого тяжелого пациента, и показатели у нас на достойном уровне, и мы, конечно, очень благодарны нашим врачам", - сказал Воробьев в интервью телеканалу "Россия 24".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Андрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Общество
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