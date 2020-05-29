Воробьев рассказал об усилиях врачей в борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Система здравоохранения Подмосковья справляется с ситуацией по COVID-19, врачи бьются за каждую жизнь, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Система здравоохранения справляется, врачи, низкий им поклон, пашут день и ночь, бьются за каждого тяжелого пациента, и показатели у нас на достойном уровне, и мы, конечно, очень благодарны нашим врачам", - сказал Воробьев в интервью телеканалу "Россия 24".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.