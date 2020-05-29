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2020-05-29T19:36
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В новом КоАП могут закрепить положение о бесплатной юрпомощи
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РИА Новости

В новом КоАП могут закрепить положение о бесплатной юрпомощи

19:36 29.05.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Молоток судьи. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Людям, которым грозит привлечение к административной ответственности, особенно арест, предоставят бесплатную юридическую помощь, сказано в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, опубликованном на сайте Министерства юстиции РФ.
"Согласно пункту 5.2.3 Концепции нового КоАП требуется рассмотреть вопрос об обязательном участии адвоката в производстве по отдельным делам об административных правонарушениях (в частности, по которым предусмотрена возможность применения наказания в виде административного ареста) для оказания квалифицированной юридической помощи, гарантированной статьей 48 Конституции Российской Федерации", - сообщается на сайте Минюста.
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Отмечается, что при этом в случаях, когда у лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, нет адвоката, а его участие в деле является обязательным, "участие адвоката могло бы обеспечиваться путем его назначения по аналогии с тем, как это предусмотрено статьей 50 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации".
Такую же норму предлагается внести в проект Процессуального КоАП - закрепить возможность оказания квалифицированной юридической помощи бесплатно в случаях, когда за совершение административного правонарушения может быть назначено административное наказание в виде административного ареста.
"В указанных случаях по ходатайству лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, ему может быть назначен адвокат, оплата труда которого будет осуществляться за счет бюджетных средств", - сказано в сообщении министерства.
Там подчеркивается, что такая норма необходима для реализации решения Европейского суда по правам человека.
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РоссияКодекс об административных правонарушениях (КоАП)Министерство юстиции РФ (Минюст России)Общество
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