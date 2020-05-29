В новом КоАП могут закрепить положение о бесплатной юрпомощи

"Согласно пункту 5.2.3 Концепции нового КоАП требуется рассмотреть вопрос об обязательном участии адвоката в производстве по отдельным делам об административных правонарушениях (в частности, по которым предусмотрена возможность применения наказания в виде административного ареста) для оказания квалифицированной юридической помощи, гарантированной статьей 48 Конституции Российской Федерации", - сообщается на сайте Минюста.

Отмечается, что при этом в случаях, когда у лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, нет адвоката, а его участие в деле является обязательным, "участие адвоката могло бы обеспечиваться путем его назначения по аналогии с тем, как это предусмотрено статьей 50 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации".