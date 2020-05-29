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Омская область
2020-05-29T17:03
https://ria.ru/20200529/1572182093.html
Омские власти помогли фабрике перейти на выпуск защитных костюмов
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572190037_0:0:1280:720_1036x0_80_0_0_2a60dcf5f653fa3ecf43652fa240c734.jpg
РИА Новости

Омские власти помогли фабрике перейти на выпуск защитных костюмов

15:13 29.05.2020 (обновлено: 17:03 29.05.2020)
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© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Омской областиОмские власти помогли фабрике перейти на выпуск защитных костюмов
Омские власти помогли фабрике перейти на выпуск защитных костюмов
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Омской области
ОМСК, 29 мая - РИА Новости. Правительство Омской области помогло получить регистрационное удостоверение фабрике по пошиву модной одежды для перехода на выпуск медицинских защитных костюмов, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Губернатор Омской области Александр Бурков 29 мая посетил в Омске предприятие по производству индивидуальных средств защиты, которое до пандемии занималось пошивом модной одежды, сообщили в пресс-службе облправительства. На омской фабрике предпринимателей Надежды Каревой и Татьяны Метелицы наряду с платьями и костюмами шьют индивидуальные средства защиты. Это одно из 30 ателье и швейных предприятий, на которых налажено массовое производство гигиенических масок и защитных костюмов под заказ и для населения. Изделия фабрики получили статус медицинских и могут использоваться учреждениями здравоохранения.
"За короткий срок (предприниматели) вышли в лидеры по изготовлению гигиенических масок, выпустив более 100 тысяч штук, а сейчас сосредоточились на производстве бахил и защитных одноразовых костюмов медицинского назначения. По поручению губернатора Александра Буркова предприятию помогли ускорить получение регистрационного удостоверения на медицинское изделие", - пояснили в правительстве Омской области.
Фабрика выпускает в среднем пять тысяч защитных костюмов в сутки, в планах выйти на 10 тысяч штук ежедневно. Теперь швейная фабрика готова обеспечивать своей продукцией не только омских медиков, но и учреждения других регионов за Уралом. В работе заказы на 50 тысяч костюмов. Стоимость костюмов из спанбонда, которые востребованы у врачей скорой, гораздо ниже, чем импортных.
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"Нашим омичкам надо сказать огромное спасибо за то, что они, имея сегодня свой бизнес в секторе модной одежды, пошли на решение социальных задач по защите наших врачей - по оказанию поддержки... Когда пандемия случилась, мы не были готовы. У нас не хватало масок, костюмов, респираторов. И на сегодняшний день у нас уже порядка 35 предприятий, которые шьют и костюмы, и маски, и бахилы – то есть средства защиты для наших врачей", - приводятся в сообщении слова Буркова.
Глава региона подчеркнул, что очень важно с учетом обязательного масочного режима в общественных местах, чтобы стоимость защитных средств была ниже. "Маска за 30 рублей - это дорого... То, что сегодня делают наши молодые предприниматели – это как раз шаг к тому, чтобы любой человек мог позволить себе купить маску или марлевую повязку", - отметил он.
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