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Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
2020-05-29T15:03
https://ria.ru/20200529/1572181507.html
В Подмосковье рассмотрели более 350 заявок по кадастровой стоимости
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571675395_95:383:2955:1992_1036x0_80_0_0_c0eefd6b3532b7f934340dc607ba9da4.jpg
РИА Новости

В Подмосковье рассмотрели более 350 заявок по кадастровой стоимости

15:03 29.05.2020
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© РИА Новости / Нина ЗотинаЗдание Дома правительства Московской области в Мякининской пойме на берегу Москвы-реки в Красногорске
Здание Дома правительства Московской области в Мякининской пойме на берегу Москвы-реки в Красногорске
© РИА Новости / Нина Зотина
МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Свыше 350 заявлений о пересмотре кадастровой стоимости рассмотрела комиссия при министерстве имущественных отношений Московской области с начала года, 150 из которых, было рассмотрено за период самоизоляции, сообщила глава Миноблимущества Наталья Адигамова.
"С конца марта заседания проводились в онлайн-формате. Таким образом, проведены пять заседаний, на которых рассмотрены более 150 заявлений жителей Московской области по 440 объектам недвижимости. Всего с начала года очно и удаленно рассмотрено 380 заявлений по 2592 объектам, по половине из которых были приняты положительные решения.
Следующее заседание Комиссии пройдет 18 июня. Документы на него можно подать через Региональный портал государственных и муниципальных услуг.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Общество
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