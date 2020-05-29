В Подмосковье рассмотрели более 350 заявок по кадастровой стоимости

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Свыше 350 заявлений о пересмотре кадастровой стоимости рассмотрела комиссия при министерстве имущественных отношений Московской области с начала года, 150 из которых, было рассмотрено за период самоизоляции, сообщила глава Миноблимущества Наталья Адигамова.
"С конца марта заседания проводились в онлайн-формате. Таким образом, проведены пять заседаний, на которых рассмотрены более 150 заявлений жителей Московской области по 440 объектам недвижимости. Всего с начала года очно и удаленно рассмотрено 380 заявлений по 2592 объектам, по половине из которых были приняты положительные решения.
Следующее заседание Комиссии пройдет 18 июня. Документы на него можно подать через Региональный портал государственных и муниципальных услуг.