В Подмосковье рассмотрели более 350 заявок по кадастровой стоимости

"С конца марта заседания проводились в онлайн-формате. Таким образом, проведены пять заседаний, на которых рассмотрены более 150 заявлений жителей Московской области по 440 объектам недвижимости. Всего с начала года очно и удаленно рассмотрено 380 заявлений по 2592 объектам, по половине из которых были приняты положительные решения.