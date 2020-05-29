ЛНР обвинила Киев в минировании района у КПП "Золотое"

Он уточнил, что по данным разведки ЛНР, в оперативное подчинение оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Север" прибыли группы минеров 143 центра разминирования украинских силовиков из Хмельницкой области. "Работа данных групп по установке минно-взрывных заграждений зафиксирована в районе планируемого к открытию КПП "Золотое" вблизи участка разведения сил и средств. Кроме того, саперы противника активно минируют территории вблизи населенных пунктов Новотошковское, Трехизбенка и Попасная (подконтрольные Киева, - ред.)", - заявил Осадчий.