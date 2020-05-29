ЛНР обвинила Киев в минировании района у КПП "Золотое"

ЛУГАНСК, 29 мая - РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий обвинил украинских силовиков в минировании территорий вблизи планируемого контактной группой к открытию пункта пропуска "Золотое" в Донбассе.
Ранее представители контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе договорились в Минске об одновременном открытии дополнительных контрольно-пропускных пунктов у населенных пунктов Золотое и Счастье. Однако после заседания контактной группы, прошедшего 27 мая, представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что Киев не смог предоставить гарантии безопасности при проведении работ для открытия новых КПВВ на линии соприкосновения.
"Несмотря на заявления украинской стороны о заинтересованности в открытии новых КПП в Донбассе, ВСУ, в нарушение требований Женевской конвенции, продолжают минирование территорий у линии соприкосновения, активизировав свои противоправные действия с введением в подразделениях народной милиции полной боевой готовности", - заявил на брифинге Осадчий.
Он уточнил, что по данным разведки ЛНР, в оперативное подчинение оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Север" прибыли группы минеров 143 центра разминирования украинских силовиков из Хмельницкой области. "Работа данных групп по установке минно-взрывных заграждений зафиксирована в районе планируемого к открытию КПП "Золотое" вблизи участка разведения сил и средств. Кроме того, саперы противника активно минируют территории вблизи населенных пунктов Новотошковское, Трехизбенка и Попасная (подконтрольные Киева, - ред.)", - заявил Осадчий.
Осадчий призвал жителей указанных районов соблюдать бдительность и осторожность, а наблюдателей СММ ОБСЕ, патрулирующих данные участки линии соприкосновения, обратить особое внимание на действия украинских силовиков.
По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска, либо через территорию РФ. В Донецкой области работают четыре пункта пропуска. В ЛНР действует только пешеходный КПП "Станица Луганская". Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведут к гуманитарной катастрофе в регионе, и призывали открыть больше пунктов пропуска.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения