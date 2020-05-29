В Воронежской области число излечившихся от COVID-19 превысило три тысячи

ВОРОНЕЖ, 29 мая - РИА Новости. Число пациентов, выздоровевших после коронавирусной инфекции в Воронежской области, превысило 1,3 тысячи, сообщает правительство региона.
"Ещё 49 выздоровевших в Воронежской области. Общее число победивших коронавирус превысило 1300 человек", - говорится в сообщении.
Таким образом, в Воронежской области коронавирус подтвержден у 1857 человек. Умерли 18 пациентов, в том числе трое иностранных граждан. Выздоровели 1342 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.