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Распространение нового коронавируса
2020-05-29T13:32
https://ria.ru/20200529/1572173672.html
В ЕК оценили ситуацию с инвестициями в Евросоюзе
https://cdn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_0:159:3077:1889_1036x0_80_0_0_4adf00796473d04170f0d404aa5e303d.jpg
РИА Новости

В ЕК оценили ситуацию с инвестициями в Евросоюзе

13:32 29.05.2020
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
БРЮССЕЛЬ, 29 мая - РИА Новости, Мария Князева. Евросоюзу будет необходим ещё минимум 1 триллион евро ежегодных инвестиций в ближайшей перспективе из-за глубочайшего кризиса, связанного с коронавирусом, и стремления к экономической трансформации, сказал еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони на пресс-конференции.
Он отметил, что кризис, вызванный борьбой с распространением нового коронавируса, может нанести сильный удар по инвестициям в Евросоюзе. На этом фоне ЕК оценила потребности ЕС во вложениях по ряду направлений.
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Среди них, в частности, брешь в базовых инвестициях, образовавшаяся ввиду нынешнего кризиса. "Оценки показывают, что общее падение инвестиций может составить 846 миллиардов евро в 2020-2021 годах", - сказал он. При этом более 800 миллиардов из этой суммы относится к частным инвестициям. Кроме того, у ЕС есть потребности во вложениях, необходимых для совершения цифровой, а также так называемой "зеленой" трансформации экономики. Они оцениваются минимум в 595 миллиардов евро в год.
"Таким образом, оценочный недостаток инвестиций в краткосрочной перспективе составляет более триллиона евро в год. Это огромный вызов, требующей амбициозной реакции", - констатировал Джентилони.
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Еврокомиссия уже предприняла ряд шагов, способствующих стимулированию инвестиций в ЕС на фоне кризиса, также напомнил он.
Кроме того, ранее она представила пакет мер восстановления ЕС от кризиса в размере 750 миллиардов евро, которые она могла бы занять на рынке и выделить странам ЕС примерно до конца 2024 года. Значительная часть из этих средств, по задумке ЕК, должна пойти на стимулирование инвестиций, а также на поддержку реформ и проектов, способствующих построению более цифровой и "климатически нейтральной" экономики.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыПаоло ДжентилониЕврокомиссияЕвросоюзЭкономика
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