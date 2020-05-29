В ЕК оценили ситуацию с инвестициями в Евросоюзе

БРЮССЕЛЬ, 29 мая - РИА Новости, Мария Князева. Евросоюзу будет необходим ещё минимум 1 триллион евро ежегодных инвестиций в ближайшей перспективе из-за глубочайшего кризиса, связанного с коронавирусом , и стремления к экономической трансформации, сказал еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони на пресс-конференции.

Он отметил, что кризис, вызванный борьбой с распространением нового коронавируса, может нанести сильный удар по инвестициям в Евросоюзе. На этом фоне ЕК оценила потребности ЕС во вложениях по ряду направлений.

Среди них, в частности, брешь в базовых инвестициях, образовавшаяся ввиду нынешнего кризиса. "Оценки показывают, что общее падение инвестиций может составить 846 миллиардов евро в 2020-2021 годах", - сказал он. При этом более 800 миллиардов из этой суммы относится к частным инвестициям. Кроме того, у ЕС есть потребности во вложениях, необходимых для совершения цифровой, а также так называемой "зеленой" трансформации экономики. Они оцениваются минимум в 595 миллиардов евро в год.

"Таким образом, оценочный недостаток инвестиций в краткосрочной перспективе составляет более триллиона евро в год. Это огромный вызов, требующей амбициозной реакции", - констатировал Джентилони.

Еврокомиссия уже предприняла ряд шагов, способствующих стимулированию инвестиций в ЕС на фоне кризиса, также напомнил он.

Кроме того, ранее она представила пакет мер восстановления ЕС от кризиса в размере 750 миллиардов евро, которые она могла бы занять на рынке и выделить странам ЕС примерно до конца 2024 года. Значительная часть из этих средств, по задумке ЕК, должна пойти на стимулирование инвестиций, а также на поддержку реформ и проектов, способствующих построению более цифровой и "климатически нейтральной" экономики.