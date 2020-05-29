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2020-05-29T13:26
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Минтруд хочет разрешить фирмам закупать маски за счет страховых взносов
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РИА Новости

Минтруд хочет разрешить фирмам закупать маски за счет страховых взносов

12:06 29.05.2020 (обновлено: 13:26 29.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудница банка в защитной маске ведет прием посетителей в одном из отделений банка
Сотрудница банка в защитной маске ведет прием посетителей в одном из отделений банка
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Сотрудница банка в защитной маске ведет прием посетителей в одном из отделений банка. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты предлагает разрешить компаниям возмещать антикоронавирусные расходы за счет страховых взносов, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Так, в список предлагается включить покупку:
масок, респираторов, лицевых щитков,
бахил,
противочумных костюмов, одноразовых халатов,
санитайзеров и дозирующих устройств для них,
дезинфицирующих средств для обработки транспорта, оборудования, продуктов, служебных помещений, контактных поверхностей и устройств для них,
бесконтактных термометров.
Также при вступлении документа в силу можно будет вернуть деньги за лабораторное тестирование сотрудников на COVID-19.
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В министерстве уточнили, что возмещать расходы на эти цели предлагается из средств Фонда социального страхования, но в размере не более 20 процентов отчислений за 2019 год.
Проект приказа уже подготовили и согласовали с отраслевыми ведомствами.
"Расширение перечня мероприятий, подлежащих финансированию за счет страховых взносов, поможет предприятиям при возобновлении работы обеспечить защиту здоровья сотрудников", — отметил министр Антон Котяков.
Сегодня работодателям за счет страховых взносов возмещают более десяти миллиардов рублей, отметили в министерстве. В список входят спецоценка условий труда, обучение по охране труда, покупка средств индивидуальной защиты, оплата санаториев при работе на вредных производствах.
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