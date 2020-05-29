Минтруд хочет разрешить фирмам закупать маски за счет страховых взносов

Сотрудница банка в защитной маске ведет прием посетителей в одном из отделений банка. Архивное фото

Сотрудница банка в защитной маске ведет прием посетителей в одном из отделений банка

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты предлагает разрешить компаниям возмещать антикоронавирусные расходы за счет страховых взносов, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Так, в список предлагается включить покупку:

— масок, респираторов, лицевых щитков, масок, респираторов, лицевых щитков, — бахил, бахил, — противочумных костюмов, одноразовых халатов, противочумных костюмов, одноразовых халатов, — санитайзеров и дозирующих устройств для них, санитайзеров и дозирующих устройств для них, — дезинфицирующих средств для обработки транспорта, оборудования, продуктов, служебных помещений, контактных поверхностей и устройств для них, дезинфицирующих средств для обработки транспорта, оборудования, продуктов, служебных помещений, контактных поверхностей и устройств для них, — бесконтактных термометров. бесконтактных термометров.

Также при вступлении документа в силу можно будет вернуть деньги за лабораторное тестирование сотрудников на COVID-19.

В министерстве уточнили, что возмещать расходы на эти цели предлагается из средств Фонда социального страхования, но в размере не более 20 процентов отчислений за 2019 год.

Проект приказа уже подготовили и согласовали с отраслевыми ведомствами.

"Расширение перечня мероприятий, подлежащих финансированию за счет страховых взносов, поможет предприятиям при возобновлении работы обеспечить защиту здоровья сотрудников", — отметил министр Антон Котяков