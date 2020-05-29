В ЛНР число заразившихся коронавирусом достигло 396

ЛУГАНСК, 29 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев новой коронавирусной инфекции в самопровозглашенной Луганской народной республике достигло 396, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе минздрава ЛНР.
По данным минздрава ЛНР, по состоянию на утро 28 мая в республике были выявлены 393 заболевших с COVID-19. Также в ведомстве сообщали о смерти шести человек, у которых был выявлен коронавирус, среди них - двое врачей. На территории всей республики действует ряд ограничительных мер, в городе Свердловск - строгие карантинные ограничения.
"Всего по состоянию на 9.00 (совпадает с мск) 29 мая зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской народной республики – 396", - сообщили в пресс-службе.
Уточняется, что 28 мая выявлено три новых случая заболевания, в общей сложности выписаны 288 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,6 миллиона случаев заболевания, умерли более 350 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.