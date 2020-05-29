Марш "Бессмертного полка онлайн" завершен

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Акция "Бессмертный полк онлайн" завершилась 29 мая, сообщают организаторы. За 20 дней шествия трансляцию во всем мире посмотрели около 25 миллионов человек.

Трансляция почти три недели шла на сайтах "Бессмертного полка России", "Международного Бессмертного полка", в онлайн-кинотеатре Okko, а также в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Наибольшую популярность у участников акция получила именно в соцсетях.

"Главный смысл всего, что мы делаем, – в человеческом единении. Чтобы не прерывалась живая связь времен, чтобы никогда не ушла память о павших бойцах, чтобы показать, что победить мы могли и сможем только вместе, – считает сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России", народный артист СССР, Герой Труда РФ Василий Лановой.

Участники "Бессмертного полка онлайн" получили оповещения, в которых было указано, когда именно можно увидеть их героев (по московскому времени) в онлайн-шествии, сообщили организаторы акции. До 31 мая на сайтах трансляции шествия есть возможность вернуться к нужному дню и часу, чтобы увидеть демонстрацию фотоистории своего ветерана на экране на Красной площади.