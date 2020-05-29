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Распространение нового коронавируса
2020-05-29T11:38
https://ria.ru/20200529/1572164835.html
В Филатовской больнице в Москве лечатся 620 пациентов с коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571798607_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_37c5d9093160240046657761594043b2.jpg
РИА Новости

В Филатовской больнице в Москве лечатся 620 пациентов с коронавирусом

11:38 29.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАвтомобиль у приемного отделения госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Автомобиль у приемного отделения госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Автомобиль у приемного отделения госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Лечение от новой коронавирусной инфекции в Филатовской больнице в Москве проходят 620 человек, сообщил в пятницу главврач больницы Валерий Вечорко.
"Сводка на утро 29.05.20. Всего на лечении: 1082. Из них с диагнозами: Внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии: 1030. В том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 620; в том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: 30; в ОРИТ: 145; на ИВЛ: 45", - написал главврач в Facebook.
Он отметил, что за сутки из больницы выписали 147 человек, поступили 119.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВалерий ВечоркоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМоскваОбщество
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