В Филатовской больнице в Москве лечатся 620 пациентов с коронавирусом

"Сводка на утро 29.05.20. Всего на лечении: 1082. Из них с диагнозами: Внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии: 1030. В том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 620; в том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: 30; в ОРИТ: 145; на ИВЛ: 45", - написал главврач в Facebook.