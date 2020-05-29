В Филатовской больнице в Москве лечатся 620 пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Лечение от новой коронавирусной инфекции в Филатовской больнице в Москве проходят 620 человек, сообщил в пятницу главврач больницы Валерий Вечорко.
"Сводка на утро 29.05.20. Всего на лечении: 1082. Из них с диагнозами: Внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии: 1030. В том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 620; в том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: 30; в ОРИТ: 145; на ИВЛ: 45", - написал главврач в Facebook.
Он отметил, что за сутки из больницы выписали 147 человек, поступили 119.
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