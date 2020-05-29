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Распространение нового коронавируса
2020-05-29T11:32
https://ria.ru/20200529/1572164475.html
Конференция по климату впервые за 15 лет не состоится из-за COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/40666/37/406663715_0:121:3212:1928_1036x0_80_0_0_449634bd196d69cd884d1249643a6f8a.jpg
РИА Новости

Конференция по климату впервые за 15 лет не состоится из-за COVID-19

11:32 29.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГлазго
Глазго
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Глазго. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Очередные международные переговоры по климату пройдут в ноябре 2021 года, переговоры в 2020 году не состоятся из-за пандемии коронавируса, говорится сообщении организационного комитета конференции ООН по изменению климата COP26.
“Бюро конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата совместно с Великобританией и ее итальянскими партнерами согласовало сегодня новые даты проведения COP26, теперь она пройдет с 1 по 12 ноября 2021 года в Глазго”, - говорится в сообщении.
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9 мая, 17:46Распространение нового коронавируса
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Как уточняется, переговоры изначально были запланированы на ноябрь 2020 года.
“Переговоры по климату изначально планировали проводить раз в два года, но в 2000-х годах проблема климата стала такой острой, что переговоры проходили каждый год. Такой перенос - уникальный случай и связан с уникальной ситуацией. Впервые за 15 лет происходит такое. Это, конечно, плохо, потому что проекты, которые могли бы начаться, в том числе, и в России, не начнутся”, - сказал руководитель программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин.
Рамочная конвенция по изменению климата (РКИК) ООН включает договоренности по выполнению Парижского соглашения.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
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Парижское соглашение ставит целью не допустить к концу века повышения температуры более чем на два градуса Цельсия (лучше на 1,5) по сравнению с доиндустриальным периодом (середина XIX века). Как следует из научных докладов, сейчас такая задача недостижима: даже если нынешние обязательства будут выполнены в полном объеме, это означает потепление на три-четыре градуса по сравнению с доиндустриальным периодом, что грозит дальнейшим таянием ледников, затоплением ряда островных государств, экстремальными погодными явлениями, исчезновением ряда биологических видов, распространением болезней, сокращением подземных водных ресурсов, поставит вопрос о продовольственной безопасности. Данная цель потребует сокращения выбросов парниковых газов к 2030 году примерно на треть.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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