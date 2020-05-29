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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-29T08:17
https://ria.ru/20200529/1572153341.html
В Узбекистане число случаев COVID-19 выросло до 3463
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570205289_0:0:999:562_1036x0_80_0_0_9338e6001f9f40ec95ff01471541561e.jpg
РИА Новости

В Узбекистане число случаев COVID-19 выросло до 3463

08:17 29.05.2020
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© Sputnik / Дильшода РахматоваСитуация с коронавирусом в Узбекистане
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане
© Sputnik / Дильшода Рахматова
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 29 мая - РИА Новости. Число выявленных инфицированных коронавирусом в Узбекистане увеличилось еще на 19 и достигло 3463, сообщила в пятницу пресс-служба министерства здравоохранения страны.
В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай COVID-19. В четверг число зарегистрированных случаев выросло до 3444, 14 пациентов скончались, 2694 выздоровели.
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"По состоянию на 29 мая 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 3463", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава.
В четверг всего зафиксировали 75 новых случаев COVID-19, в среду - 79, во вторник - 75.
По данным ведомства, сейчас на лечении находятся 755 пациентов с COVID-19, в том числе шестеро - в тяжелом состоянии, один - в крайне тяжелом.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во вторник поручил усилить карантинные меры и увеличить количество тестирований на COVID-19 из-за роста числа выявленных заболевших с данной инфекцией в последние дни.
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Власти Узбекистана до 1 июня продлили карантинные меры против распространения COVID-19, но с 15 мая возобновилась работа парков, музеев и стадионов. С 18 мая восстановилось транспортное пассажирское сообщение между Ташкентом и регионами страны. С 8 мая власти также возобновили авиационные спецрейсы по возвращению соотечественников из-за рубежа.
С 8 мая по всей стране начал действовать карантинный режим с разграничением в зависимости от распространения к COVID-19: все регионы поделены на зоны - "красную", самую опасную, "желтую" и "зеленую", свободную от вируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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