МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова дала органам власти рекомендации по охране здоровья детей, среди них – развитие инфраструктуры детского здравоохранения и изменение условий признания ребенка инвалидом.
"Уполномоченный считает необходимым рекомендовать: 1. Правительству РФ … обеспечить доступность неинвазивных альтернативных методов туберкулинодиагностики несовершеннолетних в субъектах РФ… внести изменения в порядок и условия признания лица инвалидом и установить обязанность присвоения категории "ребёнок-инвалид" при наличии факта заболевания фенилкетонурией", - сообщается в ежегодном докладе детского омбудсмена за 2019 год.
Кроме того, Кузнецова рекомендовала правительству продолжить работу по развитию инфраструктуры детского здравоохранения, разработать объективные критерии включения лекарства в перечень препаратов, которые закупаются в соответствии с их торговыми наименованиями, разработать правила внедрения дженериков в систему лекарственного обеспечения детей с поэтапным переходом на аналоговый препарат при подтверждении его эффективности и отсутствии значительных побочных эффектов.
Омбудсмен также рекомендовала Минздраву принять дополнительные меры по совершенствованию диспансеризации детей-сирот. А органам исполнительной власти субъектов РФ - принять меры по обеспечению детей расходными материалами к инсулиновым помпам за счёт бюджета региона, добиться надлежащего обеспечения в субъектах РФ детей, нуждающихся по заключению медицинского консилиума федеральной клиники в препарате, не зарегистрированном в стране.