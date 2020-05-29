Кузнецова дала органам власти рекомендации по охране здоровья детей

"Уполномоченный считает необходимым рекомендовать: 1. Правительству РФ … обеспечить доступность неинвазивных альтернативных методов туберкулинодиагностики несовершеннолетних в субъектах РФ… внести изменения в порядок и условия признания лица инвалидом и установить обязанность присвоения категории "ребёнок-инвалид" при наличии факта заболевания фенилкетонурией", - сообщается в ежегодном докладе детского омбудсмена за 2019 год.

Кроме того, Кузнецова рекомендовала правительству продолжить работу по развитию инфраструктуры детского здравоохранения, разработать объективные критерии включения лекарства в перечень препаратов, которые закупаются в соответствии с их торговыми наименованиями, разработать правила внедрения дженериков в систему лекарственного обеспечения детей с поэтапным переходом на аналоговый препарат при подтверждении его эффективности и отсутствии значительных побочных эффектов.