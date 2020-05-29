В Гонконге назвали любые санкции США против города "обоюдоострым мечом"

ПЕКИН, 29 мая – РИА Новости. Любые санкции Любые санкции США в отношении Гонконга являются обоюдоострым мечом, они навредят интересам обеих сторон, говорится в заявлении правительства Гонконга.

Как заявил ранее госсекретарь США Майк Помпео , он уведомил конгресс о том, что Гонконг "больше не автономен от Китая", хотя это было предусмотрено при передаче территории от Великобритании китайским властям в 1997 году. Изменение оценки госдепартамента влечет за собой изменение политики в отношении Гонконга, однако Помпео не уточнил, что именно может предпринять администрация.

"Правительство специального административного района Гонконг решительно выступает против замечаний, содержащихся в так называемом докладе государственного департамента США по закону о политике США в отношении Гонконга", - говорится в заявлении.

В правительстве города отметили, что "статус "отдельной таможенной территории" Гонконга закреплен в Основном законе, и мы намерены и далее проводить политику свободной торговли, будучи отдельным членом ВТО, мы ожидаем справедливого отношения со стороны наших торговых партнеров".

"Угроза введения санкций для достижения цели вмешательства в политику других является нарушением международного права и международной практики. В практическом плане, в отношениях между Гонконгом и США любые санкции являются обоюдоострым мечом, который навредит не только интересам Гонконга, но и интересам США", - указали в правительстве.

Отмечается, что за прошедшее десятилетие положительное сальдо торгового баланса США с Гонконгом было самым большим среди всех торговых партнеров США, если же будут рассмотрены какие-либо санкции в таких областях, как услуги и инвестиции, то это может повлиять на интересы 1,3 тысячи американских корпораций, базирующихся в Гонконге.

"Гонконг надеется, что правительство США займет прагматичную позицию и будет, учитывая собственные интересы в Гонконге, воздерживаться от вмешательства во внутренние дела нашей страны и Гонконга, и сохранит свою экономическую и торговую политику в отношении Гонконга", - подчеркивается в заявлении.