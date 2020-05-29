В Гонконге назвали любые санкции США против города "обоюдоострым мечом"

Как заявил ранее госсекретарь США Майк Помпео, он уведомил конгресс о том, что Гонконг "больше не автономен от Китая", хотя это было предусмотрено при передаче территории от Великобритании китайским властям в 1997 году. Изменение оценки госдепартамента влечет за собой изменение политики в отношении Гонконга, однако Помпео не уточнил, что именно может предпринять администрация.
"Правительство специального административного района Гонконг решительно выступает против замечаний, содержащихся в так называемом докладе государственного департамента США по закону о политике США в отношении Гонконга", - говорится в заявлении.
В правительстве города отметили, что "статус "отдельной таможенной территории" Гонконга закреплен в Основном законе, и мы намерены и далее проводить политику свободной торговли, будучи отдельным членом ВТО, мы ожидаем справедливого отношения со стороны наших торговых партнеров".
"Угроза введения санкций для достижения цели вмешательства в политику других является нарушением международного права и международной практики. В практическом плане, в отношениях между Гонконгом и США любые санкции являются обоюдоострым мечом, который навредит не только интересам Гонконга, но и интересам США", - указали в правительстве.
Отмечается, что за прошедшее десятилетие положительное сальдо торгового баланса США с Гонконгом было самым большим среди всех торговых партнеров США, если же будут рассмотрены какие-либо санкции в таких областях, как услуги и инвестиции, то это может повлиять на интересы 1,3 тысячи американских корпораций, базирующихся в Гонконге.
"Гонконг надеется, что правительство США займет прагматичную позицию и будет, учитывая собственные интересы в Гонконге, воздерживаться от вмешательства во внутренние дела нашей страны и Гонконга, и сохранит свою экономическую и торговую политику в отношении Гонконга", - подчеркивается в заявлении.
Ранее депутаты Всекитайского собрания народных представителей приняли "Решение о создании и совершенствовании правовой системы и правоприменительных механизмов по обеспечению национальной безопасности в специальном административном районе Гонконг". Резолюция делегирует Постоянному комитету ВСНП разработку законопроекта о национальной безопасности специально для Гонконга. При этом газета South China Morning Post со ссылкой на осведомленный источник сообщила, что ПК ВСНП понадобится около двух недель, чтобы принять закон, это значит, что он может вступить в силу в августе.