В Бурятии выявили еще 27 случаев COVID-19

"В Бурятии по состоянию на 29 мая проходят лечение 687 больных с COVID-19. По информации управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия, на 8.00 часов 29.05.2020 зарегистрировано 1438 (+27) лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-19. По Улан-Удэ – 798", - говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что с момента начала пандемии в республике вылечились 741 человек, 10 умерли. В стационарах лечатся 523 пациента, в том числе 57 детей. Состояние детей удовлетворительное. 164 человек находятся на амбулаторном лечении. В реанимации находятся 19 человек, на ИВЛ пациентов нет.