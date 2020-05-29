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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-29T06:09
https://ria.ru/20200529/1572151399.html
В Бурятии выявили еще 27 случаев COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572071766_0:0:3133:1763_1036x0_80_0_0_5bdab4654541e7a3c7dd010ab464a6b1.jpg
РИА Новости

В Бурятии выявили еще 27 случаев COVID-19

06:09 29.05.2020
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанк Медицинские работники в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
 Медицинские работники в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 29 мая - РИА Новости. За сутки количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией в Бурятии увеличилось на 27, с момента начала пандемии зафиксированы 1438 случаев заражения в регионе, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"В Бурятии по состоянию на 29 мая проходят лечение 687 больных с COVID-19. По информации управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия, на 8.00 часов 29.05.2020 зарегистрировано 1438 (+27) лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-19. По Улан-Удэ – 798", - говорится в сообщении.
В пресс-службе сообщили, что с момента начала пандемии в республике вылечились 741 человек, 10 умерли. В стационарах лечатся 523 пациента, в том числе 57 детей. Состояние детей удовлетворительное. 164 человек находятся на амбулаторном лечении. В реанимации находятся 19 человек, на ИВЛ пациентов нет.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Медицинский работник с рацией в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
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100202
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика БурятияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Улан-УдэОбщество
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