В Бурятии выявили еще 27 случаев COVID-19

КРАСНОЯРСК, 29 мая - РИА Новости. За сутки количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией в Бурятии увеличилось на 27, с момента начала пандемии зафиксированы 1438 случаев заражения в регионе, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"В Бурятии по состоянию на 29 мая проходят лечение 687 больных с COVID-19. По информации управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия, на 8.00 часов 29.05.2020 зарегистрировано 1438 (+27) лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-19. По Улан-Удэ – 798", - говорится в сообщении.
В пресс-службе сообщили, что с момента начала пандемии в республике вылечились 741 человек, 10 умерли. В стационарах лечатся 523 пациента, в том числе 57 детей. Состояние детей удовлетворительное. 164 человек находятся на амбулаторном лечении. В реанимации находятся 19 человек, на ИВЛ пациентов нет.
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