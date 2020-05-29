В Приморье умер еще один пациент с коронавирусом

ВЛАДИВОСТОК, 29 мая - РИА Новости. Еще один пациент с диагнозом "коронавирус" умер в Еще один пациент с диагнозом "коронавирус" умер в Приморье , 39 человек находятся в тяжелом состоянии, сообщает правительство региона.

"Число жертв коронавирусной инфекции в Приморье по состоянию на 29 мая составляет 18 человек. Последним получено патологоанатомическое заключение о смерти от COVID-19 мужчины 1972 года рождения. Заболевание у скончавшегося протекало в тяжелой форме и было осложнено двусторонней пневмонией", - говорится в сообщении.

За сутки выявлено 57 заболевших, 60 человек выздоровели. В общей сложности в регионе подтверждено 1893 случая коронавируса. Уже четвертый день подряд число выздоровевших пациентов превалирует над числом заразившихся. Всего выздоровевших – 945 человек.

"На сегодняшний день у 39 человек, находящихся в госпиталях на лечении, заболевание протекает в тяжелой форме. У 22 из них состояние здоровья серьезно осложнено COVID-19, еще у 17 человек коронавирусная инфекция сильно осложнила хронические и сопутствующие заболевания", – сообщили в минздраве Приморья.

Режим самоизоляции действует в Приморье с 31 марта, с 30 апреля - масочный режим. Ограничительные меры продлены до 1 июня, с 26 мая начался первый этап снятия ограничений.